Ritorna in servizio la dirigente scolastica Brigida Caporale

Con entusiasmo e un pizzico di emozione, quest'oggi è ritornata all'dila dirigente scolasticaa conclusione di un procedimento giurisdizionale con provvedimento di esecuzione di un'ordinanza delche le permette il trattenimento in servizio per l'anno scolastico 2024-25. """E' doveroso da parte mia di ringraziare chi mi ha preceduto in questi mesi di inizio anno scolastico etra i massimi esperti nazionali in diritto scolastico che con professionalità e diligenza ha seguito l'intero procedimento giurisdizionale, con esito positivo, sul trattenimento in servizio oltre i limiti anagrafici su base volontaria.""" E' la prima dichiarazione rilasciata dalla dirigenteche proseguirà nelle attività scolastiche già intraprese attraverso lo sviluppo di progettualità con l'estero come: pon-PCTO con Irlanda e Malta; l'Erasmus Plus, mentre con l'Albania è in atto un progetto didattico innovativo internazionale in lingua straniera, dal titolocon la Shkolla Tregtare Vlore, scuola commerciale e alberghiera di Valona uno dei principali centri storici e turistici d'Albania, tra i più antichi d'Europa.Tra gli obiettivi che si pone quello di sostenere in modo incisivo e determinatoquale istituto presente sul territorio dagli anni sessanta formando intere generazioni di studenti. Nel corso della sua storia si è arricchito degli indirizzi formativi di agraria ed alberghiero, unico nel territorio ofantino fino alla fine degli anni novanta.- Ha espresso la professoressanel corso della riunione odierna dei dirigenti scolastici degli istituti superiori con la sua forte convinzione che "l'identità culturale e sociale va difesa poiché il territorio è stato già ampiamente depredato di enti preposti alla sanità, giustizia e trasporti. Invito le autorità locali ad intervenire a sostegno delle iniziative per l'autonomia dell'Einaudi di Canosa.""Nel 202l', diretto dalla, è stato l'unico istituto della regione ad aver ospitato ilin visita ufficiale in Puglia e Basilicata e sempre nello stesso anno ha organizzato un momento conviviale nelnell'incontro con il monarca e le autorità campane. Due occasioni importanti per rinsaldare l'all'che ha tra gli scopi quello riunire tutti i comuni francesi ed italiani che nella loro storia hanno avuto un rapporto con la famiglia Grimaldi di Monaco in un ampio progetto di promozione turistica e tutela ambientale.