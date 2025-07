Disability Card: la nostra proposta diventa realtà!

Un anno fa ho presentato una proposta chiara:, per rendereuna città più inclusiva. Oggi quella proposta è diventata: la convenzione è stata firmata,Con la Card sarà possibile: entrare(con accompagnatore) a teatro, musei, stadio; avereire addio a carte e certificati: basta mostrare la tessera; usarla anche in altri Paesi UE che aderiscono al progetto. Si richiede online dal sito INPS, gratuitamente.https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.carta-europea-della-disabilit---disability-card-58828.carta-europea-della-disabilit---disability-card.htmlQuesta non è una promessa: è un. Un passo avanti per chi ogni giorno lotta per il proprio diritto alla piena partecipazione. E non ci fermiamo qui.- Consigliere comunale IO CANOSA