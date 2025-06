Il circolo del Pd di Canosa è vicino ai lavoratori della Minox e alle loro famiglie

Nel primo pomeriggio odierno, in una torrida giornata di caldo, il Commissario Bat Senatoreinsieme al Segretario Regionale PD Domenicoe all'Assessore Regionale ai Trasportisono stati ainsieme ai responsabili del circolo cittadino, per sostenere le ragioni dei lavoratori della fabbrica Minox dopo la lettera di licenziamento collettivo.e sostegno.Abbiamo preso in prestito le parole del Senatore Parrini "bisogna anteporre il noi all'io" e del suo articolo apparso stamane su La Gazzetta del Mezzogiorno per affermare che anche nel nostro piccolo circolo serve rinnovamento ma soprattutto fare politica come servizio. Su queste nuove basi siamo pronti a chiedere la fiducia a tutti quei cittadini elettori canosini che si sono allontanati dall'esercizio costituzionale del diritto di voto, mortificati da vecchie e mai sopite logiche opportunistiche e clientelari. Il circolo Pd Canosa merita una nuova change da parte di tutti i cittadini elettori a fronte del suo rinnovato impegno e dedizione. Il Pd circolo canosino continuerà a fare la sua parte in Consiglio Comunale perché una sana democrazia esige senza dubbio il rispetto dei ruoli istituzionali ma al tempo stesso la dimostrazione che può esistere valida e capace alternanza alla guida della città.- Segretaria Partito Democratico e Consigliere Comunale