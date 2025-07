Turismo a Bari: nuove alleanze per accogliere visitatori stranieri

Una nuova alleanza tra alcune realtà locali punta a rafforzare la promozione turistica di Bari attraverso una strategia integrata che mette in rete comunicazione digitale, accoglienza extralberghiera e strumenti pratici per orientare il visitatore sul territorio. Protagonisti di questa sinergia sonovetrina online dedicata al racconto del capoluogo pugliese con circa 1,5 milioni di pagine visualizzate da utenti di provenienza internazionale;portale dell'associazione AETB Confcommercio – Associazione Extralberghiero Terra di Bari che riunisce circa 6.000 strutture extralberghiere tra dimore storiche, case tipiche e alloggi di charme ed il, che attraverso la distribuzione di oltre 100.000 mappe turistiche gratuite guida ogni anno migliaia di turisti tra monumenti, punti di interesse e luoghi della cultura. L'obiettivo è costruire un vero e proprio "ecosistema dell'accoglienza", per coinvolgere da lontano, accogliere con autenticità e guidare sul posto. Un sistema capace, quindi, di fare rete per seguire il viaggiatore in ogni fase: dall'ispirazione iniziale – quando cerca online idee e stimoli per il suo prossimo viaggio – fino all'esperienza concreta vissuta tra le strade, le strutture e le proposte culturali della città. Una collaborazione sinergica tra tre progetti che puntano a valorizzare il potenziale della Terra di Bari, mettendo al centro l'esperienza del viaggiatore e unendo contenuti digitali coinvolgenti, ospitalità diffusa e strumenti pratici come mappe cartacee e digitali.La visione condivisa, e che lega i tre attori, è quella di offrire a Bari l'immagine di una città sempre più organizzata, autentica e attrattiva agli occhi del pubblico internazionale. «Credo fortemente nel potere della comunicazione digitale come leva per attrarre, incuriosire e costruire legami emotivi con il nostro territorio. Perciò, ispirare già da lontano è quello che accade ogni anno su BariExperience.com, dove decine di migliaia di utenti internazionali vengono ispirati per scoprire Bari. Ed è proprio da questi valori condivisi che nasce l'essenza della collaborazione con AETB e INCITTA': unire forze e visioni affini per offrire al viaggiatore un ventaglio di informazioni utili che poi prendono vita sul territorio, tra ospitalità, cultura e accoglienza autentica» spiegafondatore di BariExperience.com e membro del Direttivo Giovani Confcommercio Prov. Bari.«La nostra è una realtà giovane ma molto radicata sul territorio e non solo dell'area metropolitana ma della regione tutta. Le sinergie sono fondamentali e, oltre alla stima reciproca, entrano in gioco competenze e trasversalità. Siamo felici della collaborazione con due grandi ed affermate realtà del mondo del turismo, certi di intraprendere un percorso denso di soddisfazioni e di rendere un ottimo servizio a tutti coloro che vorranno godere delle bellezze e delle esperienze della nostra bella città» commenta, fondatrice e presidente di AETB Confcommercio, che rimarca come «questa intesa ci permetterà di potenziare la formazione degli operatori extralberghieri, sviluppare standard di qualità condivisi e mettere in campo nuove iniziative sostenibili che valorizzino i borghi e le frazioni costiere meno conosciute. Vogliamo che ogni ospite trovi non solo un letto confortevole ma una rete di esperienze autentiche, dall'enogastronomia alle tradizioni popolari, capaci di raccontare la vera anima di Bari e della Puglia». Conclude«Con questo accordo puntiamo anche ad attrarre segmenti di mercato emergenti, come il turismo lento e quello esperienziale, convinti che la diversificazione dell'offerta sia la chiave per allungare la stagione e generare valore diffuso sul territorio.»«La città di Bari si è progressivamente affermata, negli ultimi anni, quale polo di rilevante interesse turistico e culturale, grazie a un virtuoso processo di rigenerazione urbana e di valorizzazione del proprio patrimonio identitario e storico. Un percorso che interpella l'intera comunità cittadina e i soggetti istituzionali, economici e culturali a esercitare con consapevolezza un ruolo proattivo di promotori e custodi di un'immagine urbana rinnovata e competitiva, sia sul piano nazionale che internazionale» dichiarapresidente dell'Associazione Culturale INCITTÀ, che sottolinea come «in tale quadro si colloca il progetto INCITTÀ BARI», da loro promosso e realizzato.Si tratta di un'iniziativa editoriale e promozionale che si articola su un integrato di comunicazione e promozione territoriale, sviluppato su un duplice canale – cartaceo e digitale – con l'obiettivo di connettere, valorizzare e mettere a sistema le eccellenze culturali, museali e imprenditoriali del territorio. Giunto al secondo anno di attività, il progetto si distingue per un presidio qualificato e costante sul territorio, avvalendosi del patrocinio delle principali istituzioni locali e fondandosi sul sostegno concreto e lungimirante di oltre 70 realtà imprenditoriali del territorio.fa presente come «I risultati finora conseguiti confermano la validità della visione e l'efficacia delle azioni messe in campo: la webapp ha superato la soglia dei 75.000 accessi nell'ultimo anno, mentre il supporto cartaceo ha registrato la distribuzione di 75.000 mappe nel primo anno di attività, con una tiratura di 100.000 copie per il 2025».conclude affermando che «La sinergia instaurata con realtà d'eccellenza quali AETB e BariExperience.com è un elemento strategico del progetto stesso, il cui scopo ultimo è fare squadra per condividere la missione di rafforzare il posizionamento di Bari quale destinazione urbana attrattiva, accessibile e riconoscibile nel contesto delle città italiane ed europee».