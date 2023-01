Canosa: Open Day con Mozzarella Show Cooking all’Einaudi

Una domenica diversa dalle altre allche stamani hpresentato la sua offerta formativa attraversocon un attraente "Ospite d'eccezione il casaroche sul solco della tradizione ed in tempo reale ha preparato la mozzarella ed altri derivati del latte, attraverso uno "spettacolo unico", sotto gli occhi di alunni, accompagnati dai genitori, che devono decidere il loro futuro scolastico e l'indirizzo da intraprendere. Per l'occasione sono stati proposti anche illa treccia del formaggio a pasta filata in formato big, in due versioni, autentiche delizie per i palati che hanno gustato la loro genuinità e sapore, Dallo Show Cooking agli aperitivi, antipasti di focacce e bruschette, primi di orecchiette con diversi condimenti, secondi e contorni tipici, dolci e caffè per tutti gli intervenuti aldalla dirigente scolasticapresso la sedein viale 1° Maggio n.49 aL'indirizzopermette di acquisire, tra l'altro, allo studente, le competenze tecniche-professionali, economiche e normative nelle filiere della enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera al termine del percorso di studi. L'identità dell'indirizzo tende a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l'organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. Lo studente che consegue il diploma Tecnico Professionale è pronto a proseguire il suo cammino direttamente nel mondo del lavoro o entrando in un percorso universitario, operando in molteplici attività anche di docente tecnico pratico o assistente tecnico di laboratorio con possibilità di crescita e carriera.chesi caratterizza per l'innovazione didattica e tecnologica, la mobilità europea e l'attenzione al benessere degli studenti. Intanto, sono aperte le iscrizioni fino al 28 gennaio 2023, mentre, sono attive anche le utenze telefonicheper ricevere ulteriori informazioni.Riproduzione@riservata