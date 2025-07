Interventi di riqualificazione e potenziamento delle stazioni pugliesi

L'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha incontrato la Direzione Stazioni di RFI (Gruppo FS italiane) per un focus sui numerosi cantieri aperti nelle stazioni FS pugliesi. Si tratta di lavori che prevedono il miglioramento dell'accessibilità ferroviaria, un restyling degli edifici di stazione e la riorganizzazione dei piazzali e delle aree esterne. Attualmente sono aperti cantieri in otto stazioni (Acquaviva delle Fonti,Monopoli, Brindisi, Lecce, Taranto,e sul piazzale della stazione di Bari Centrale) per un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro, quota parte finanziati con fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Sono pianificati interventi nella stazione di Polignano a Mare ee in fase di progettazione gli interventi nelle stazioni di Gioia del Colle e Foggia. Di prossimo avvio anche il cantiere sulle aree esterne della stazione di San Severo, che insieme alla stazione di Giovinazzo, è stata interessata dai lavori per il miglioramento dell'accessibilità e per la riqualificazione del fabbricato viaggiatori finanziati con fondi PNRR, conclusi nel 2024 in linea con il target. Ulteriori interventi sono in corso nelle stazioni di Bitetto, Castellaneta, Bari Torre a Mare, Trepuzzi, Cerignola, Foggia, Mola di Bari e Bari Palese"L'incontro di oggi è stato davvero importante perché ha consentito un dettagliato scambio di informazioni su quanto si sta facendo nelle stazioni FS pugliesi, dalla Capitanata al Salento – ha detto l'assessore Ciliento -. Investimenti consistenti e progetti che stanno portando al totale rinnovamento e potenziamento delle stazioni come hub intermodali, dotate della tecnologia e dei servizi che le rendono sicure, moderne, sostenibili, accessibili e soprattutto vivibili. Perché le stazioni non devono essere solo un luogo di passaggio ma cuore pulsante delle città, come lo sono state nel passato. E infatti trovo davvero interessante che grazie a questi interventi si stiano recuperando fabbricati viaggiatori entrati nel patrimonio storico-architettonico delle città. Importante anche il lavoro di recupero di aree dismesse, spesso vicine ai centri cittadini, che verranno riqualificate e riutilizzate a verde o come parcheggi di scambio intermodale."I lavori consistono in una riqualificazione architettonica, impiantistica e strutturale, caratterizzata da interventi specifici per il miglioramento sismico, dei fabbricati viaggiatori. L'obiettivo è un incremento della fruibilità e del comfort per cittadini e viaggiatori attraverso la riorganizzazione spaziale e funzionale degli ambienti interni, come le sale di attesa e gli atrii, oltre ai servizi igienici. I piazzali di stazione saranno rifunzionalizzati con particolare attenzione alla pedonalizzazione e a un incremento del verde urbano, e saranno riorganizzati con stalli dedicati alle persone a ridotta mobilità, al Kiss & Ride e al trasporto pubblico locale. Centrale l'intermodalità attraverso l'inserimento di stalli per biciclette e monopattini per favorire la mobilità dolce. Per quanto concerne l'ambito di accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche saranno inseriti ascensori a servizio dei marciapiedi ferroviari, adeguate le scale, innalzati i marciapiedi per agevolare la salita/discesa dal treno. Saranno inseriti i percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti e riqualificate le pensiline. A completamento degli interventi è previsto l'adeguamento complessivo del sistema di informazione al pubblico e dell'impianto illumino-tecnico per un incremento della sicurezza in stazione.