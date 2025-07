Canosa: Esplode un ordigno nei pressi di un abitazione

Sono ancora frammentarie le notizie in merito ad un esplosione di un ordigno nei pressi di un'abitazione anelle vicinanze dell'edificio scolastico "G. Mazzini". E' accaduta nella mattinata odierna e la deflagrazione è stata avvertita dai residenti dell'intero quartiere. Sono in corso le indagini degli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Canosa di Puglia, intervenuti in loco, mentre stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le prime fonti riferiscono che è stato danneggiato il portone di ingresso di una palazzina in via Principe Umberto di Savoia vicina alla scuola.