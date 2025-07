Estate Canosina 2025 : Inaugurazione area concerti al Battistero San Giovanni

Tutto pronto per l'inizio dell'che si preannuncia anche quest'anno ricca di novità ed eventi che coinvolgeranno ogni fascia d'età. Questa mattina, a Canosa di Puglia, presso l'Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione del cartellone alla presenza dell'Assessore agli Eventie dell'Assessore alla Cultura, Turismo ed Archeologiache hanno fin da subito sottolineato come ogni zona della città sarà interessata da manifestazioni che spazieranno fra cultura, archeologia, enogastronomia, arte e musica. Fra i nomi di spicco previsti per la rassegna estiva vi sono quelli deiche apriranno il cartellone degli eventi ildiin occasione della Festa Patronale ildel noto cantautore e arrangiatore di fama internazionale(spettacolo quest'ultimo a pagamento) e dicantante francese nota ai più per l'iconico brano "Vivre le vie" che le aprirà le porte del successo.Come detto, non mancano le novità, vedi il ritorno iln Piazza Vittorio Veneto dimeglio conosciuta come "o il 3 agosto didopo il successo riscosso dalla prima edizione nel 2023. Immancabile l'appuntamento con. Tornerà ad aprire le proprie porte, dopo i lavori che l'hanno interessata, su concessione del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province BAT e Foggia - , ile di diverse iniziative all'insegna di musica, teatro e recitazione. Previsti eventi anche nell'Ipogei Lagrasta, nell'uliveto adiacente l'area Archeologica di San Leucio, nel Centro Storico e in Piazza Galluppi in un'ottica di partecipazione dell'intera comunità che darà la possibilità anche a coloro i quali non potranno godersi una vacanza, di trascorre il periodo estivo fra spensieratezza e divertimento nella propria città. Fondamentale, come sempre, la collaborazione e la sinergia fra Amministrazione Comunale, Pro Loco, associazioni e realtà imprenditoriali che hanno inteso contribuire fattivamente a ravvivare ed impreziosire l'Fra gli obiettivi, quello non solo di incentivare l'economia locale, ma anche di far sì che i più giovani "abbiamo la possibilità di trovare svago e divertimento nella propria città". Non mancheranno spazi dedicati alla lettura, alla poesia, al cinema, alla danza e ai più piccoli. Alla conferenza di stamani, sono intervenuti l'assessore alle attività produttive Antonella Cristiani, la consigliera comunale Antonia Sinesi, la consigliera comunale con Delega all'Agricoltura Lucia Masciulli, i consiglieri comunali Vincenzo Gallo, Vito Gaeta e il presidente della Pro Loco Elia Marro.Si parte subito con il botto: ilin Piazza Vittorio Veneto, nell'ambito del" tocca ai "che con la loro musica e ritmo travolgente promettono scintille per uno degli appuntamenti sicuramente più attesi dell'intero cartellone. Il 1n collaborazione con Pro Loco, Rotary Club e Rotaract Club, spazio alla poesia e al cinema all'aperto ai piedi dellaIl, sul Sagrato della Cattedrale di San Sabino, la Asd Hollywood Dance darà vita alla 16^ edizione diche vedrà ospiti. direttamente dal talent "Amici" di Maria De FilippiIlin collaborazione con la "Martino Eventi" e "Wind Tre", i più piccoli assieme alle loro famiglie potranno divertirsi nel" fra animazione, baby dance, mascotte e giocolieri. A seguire,, attesa perin Piazza Vittorio Veneto che ritorna a distanza di alcuni anni dall'ultima volta andando a rappresentare uno degli eventi più caratteristici della comunità. Il cartellone si appresta così ad entrare nel vivo con l'evento "Atelier Sposa In" sul Sagrato di San Sabino, occasione questa in cui si esibirà la cantante franceseCome anticipato, ad essere coinvolta sarà anche Piazza Galluppi ilcon il "Ma.Mu.Fest" a cura dell'associazione culturale Boa Studio Records, dove musica e convivialità impreziosiranno uno dei luoghi storici ed iconici di Canosa.I festeggiamenti in onore dei Santi Patroni che vedranno come ospiteprecederanno ilil ritorno dievento organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco fra Piazza Vittorio Veneto, Corso San Sabino e Piazza della Repubblica. Sarà questo un antipasto dell'8^ edizione dinel Borgo Antico in programma ilall'insegna deiA prendersi la scena durante la programmazione estiva vi sarà anche ilche ospiterà ben cinque eventi, fra questi il "Dante's Untold" l'8 agosto, serata dedicata alla recitazione a cura di "Mosaico Group", "Meravigliosamente", tributo a Domenico Modugno e il concerto del celebre artistailntrambi gentilmente offerti dall'associazione "Galileo".A ritagliarsi un importante spazio nel cartellone, infine, sarà anche ildi San Leucio con il(27 luglio-17 agosto) e il dj set al tramonto il 22 agosto nell'uliveto della medesima area archeologica.Si specifica che tutti gli eventi, ad eccezione del concerto di Mario Biondi, sono gratuiti. L'Amministrazione Comunale coglie l'occasione per ringraziare tutte le associazioni e realtà imprenditoriali della città che hanno contribuito fattivamente, in un clima di collaborazione sinergica, a dare vita ad un cartellone estivo di qualità.