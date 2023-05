Canosa: L’Einaudi una scoperta per il futuro dell’Agricoltura e dell’Enogastronomia

L'di, da sempre ha creduto nella crescita di unnel rispetto delle esigenze del territorio a prevalente vocazione agricola. Si cerca di inculcare negli studenti un nuovo concetto di agricoltura ben lontano dalle vecchie e obsolete opinioni al riguardo dove l'agricoltore è stato sempre visto come un procacciatore di guadagno giornaliero che va nei campi a zappare la terra, a concimare e a raccogliere i frutti di stagione. Certo è innegabile che necessita fare anche questo in campagna e non solo, ma l'operaio non deve essere più visto solo sotto questo aspetto, perché la terra offre ben altro se si hanno le giuste competenze per valorizzarla. Oggi, ciò che ci si aspetta dal mestiere dell'agricoltore è che sappia trasformare una professione in un insieme di attitudini tra produzione, protezione della natura e gestione del territorio. Così facendo, esso si aprirà alla flessibilità, dando piena sostanza a quella che oggi si chiama pluriattività e che sarà domani l'imprenditorialità rurale. Questa reinvenzione del mestiere di agricoltore si fonda su tre esigenze inseparabili: la prima è quella di ridefinirela seconda attiene allala terza riguarda l'esigenza di rinnovareIl valore non risiede più, come prima, nel prodotto agricolo grezzo e standardizzato, ma nelle tante qualità consentite dal progresso tecnico, accompagnate dalleAd ogni prodotto agricolo tradizionale corrisponde oggi un'ampia gamma di prodotti, di varianti tipologico-qualitative e di servizi connessi, richiesti all'agricoltura. Fino agli anni settanta e anche ottanta, un banchetto si qualificava per la carne (bistecche e bollito), oggi si propongono unaera apprezzato per la sua gradazione mentre oggi si qualificaI prodotti alimentari si moltiplicano, mentre cresce il peso dei contenuti immateriali (confezione, formato, marca, etichetta, tracciabilità, garanzia di qualità, tipicità) e tutto questo ovviamente investe l'intera filiera, dove tendono a stabilirsi rapporti di integrazione e di cooperazione tra soggetti diversi dall'agro-industria all'agricoltura propriamente detta, per coinvolgere l'agro-alimentare e la distribuzione.Quindi,permettiamo ai nostri figli di imparare tecniche di lavorazione innovative che aiutino all'agricoltura a crescere, espandersi ed essere sempre più produttiva e al passo con le esigenze del territorio. I giovani devono imparare a saper gestire la terra, a rispettarla e allo stesso tempo valorizzare le ricchezze enogastronomiche che ogni paese può offrire. Perché dunque impedire tutto questo solo per sbagliati preconcetti che inficiano quanto scritto precedentemente e limitano i nostri ragazzi ad intraprendere percorsi altamente professionalizzanti a questi indirizzi professionali per l'Agricoltura e per l'Enogastronomia? Se si hanno pregiudizi non si può poi dire ai nostri ragazziinvestirli di questa grande responsabilità senza neanche permetter loro di conoscere il concetto di natura, ambiente, salute, imprenditorialità: non continuiamo a sbagliare! Ogni professione merita di essere riconosciuta per il suo valore, prima di essere giudicata. – Professoresse I.I.S.S. "L.Einaudi" di Canosa di Puglia