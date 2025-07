Sofia D'Elia, premiata alla “Margherita d’Oro”

Torna anche quest'anno lal'evento che celebra le eccellenze e i talenti pugliesi, in calendario l'nella suggestiva cornice di piazza Generale Dalla Chiesa. Al centro, ci saranno le premiazioni conferite alle personalità pugliesi che si sono distinte a livello nazionale e internazionale per il loro lavoro, il loro ingegno e il loro contributo al territorio e alla società. Nomi illustri anche per questa edizione:nome e volto noto del giornalismo antimafia e fiore all'occhiello della penna italiana.attrice nascente, in forte spinta nel panorama nazionale e internazionale del grande schermo; professormassimo esponente della cardiologia a livello internazionale, "Margheritano DOC" orgoglio della città negli Stati Uniti d'America. Altri ancora verranno svelati nel corso delle prossime ore. A condurre la serata saranno due presentatori d'eccezione, volti amatissimi del panorama televisivo italiano:La serata sarà arricchita dalle performance di due ospiti straordinarie:, con la sua voce inconfondibile, eartista simbolo della musica italiana. Il tema portante di questa edizione sarà quanto mai attuale: la pace e la non violenza, con particolare attenzione alla. Un argomento affrontato attraverso linguaggi differenti: dal cabaret, che offrirà uno sguardo ironico ma riflessivo, alla testimonianza diretta del Centro Antiviolenza (CAV) Giulia e Rossella, che darà voce alle esperienze di chi opera ogni giorno sul campo e sarà un prezioso valore aggiunto. L'iniziativa, che negli anni ha saputo crescere diventando un importante punto di riferimento culturale per l'intera regione, è promossa e curata con grande impegno dal Comune di Margherita di Savoia con la direzione artistica della All In One Strategy. L'appuntamento da non perdere è quindi: una serata ricca di emozioni, premi e riflessioni, in cui la Puglia sarà protagonista.