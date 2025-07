La Puglia protagonista per stile di vita e sviluppo sostenibile

Turismo, sviluppo economico, attrazione investimenti, attività culturali, crescita dell'occupazione, sono solo alcuni degli andamenti positivi che caratterizzano gli ultimi anni della Puglia. Un modello virtuoso di progresso economico e sociale di una regione che si è affermata come brand riconoscibile a livello nazionale e internazionale. Questo paradigma sarà al centro della quinta edizione del workshopche si terrà martedì, nella sala conferenze della, a Palazzo Grazioli in via del Plebiscito n. 102 aè un evento per far ragionare su un modello integrato di valorizzazione della qualità della vita e sviluppo sostenibile che riguarda le persone e le comunità, attraverso pratiche che trovano il loro fondamento nel patrimonio materiale e immateriale della regione. I lavori saranno avviati da, presidente della Regione Puglia.In qualità di " Special guest" interverrà , partner di The European House – Ambrosetti e responsabile della Practice Scenario Sud di TEHA Group. In questo ruolo è project leader delle principali piattaforme di competitività e attrattività territoriale dedicate alle Regioni meridionali, tra cui "Verso Sud". Inoltre lavora nell'ambito di progetti di alta direzione, strategia e innovazione per grandi e medie aziende e istituzioni.Il workshop proseguirà con un talk condotto dal direttore di Sky TG24Vedrà la partecipazione di, architetto e designer di chiara fama, nonché fondatore del network internazionale Inarea e di alcuni dei protagonisti dell'attività e della programmazione Puglia. Parteciperanno, vice presidente regionale e assessore alla sanità,, direttrice dipartimento sviluppo economico e, direttore dipartimento turismo, economia della cultura. Le considerazioni conclusive saranno affidate a, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Puglia.La partecipazione è libera previa iscrizione obbligatoria al link: