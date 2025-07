Solidarietà e vicinanza agli ambulanti di Bisceglie

All'assemblea CasAmbulanti tenutasi ad Andria lo scorso 7 luglio 2025, presieduta dal Presidente Savino Montaruli, hanno partecipato con interventi anche in presenza, le due consigliere regionali: l'andriese Grazia Di Bari e la biscegliese Tonia Spina. Nel corso del suo intervento la Di Bari ha ringraziato il Presidente Montaruli per l'organizzazione dell'evento e rassicurato il massimo impegno per andare incontro ad una categoria così importante sostenendo iniziative da portare sui tavoli tecnici e politici regionali e dare risposte ad un comparto in sofferenza. La consigliera Spina ha fatto pervenire una richiesta di Audizione già presentata al Presidente della IV Commissione regionale Attività Produttive, dott. Francesco Paolicelli affinché, dopo il recente episodio causato dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito gli Operatori del mercato di Bisceglie, vengano auditi sia il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al quale fa capo la delega alle Attività Produttive lasciata vacante da Alessandro Delli Noci, sia la dott.ssa Francesca Zampano nella sua qualità di Responsabile del Settore Promozione del commercio e artigianato oltre che, naturalmente, i membri delle Associazioni di Rappresentanza. Queste la parole espresse in sala dal Presidente Montaruli: "ringrazio per la loro sensibilità sia l'amica Grazia Di Bari che l'amica Tonia Spina. Sono state le prime ad esprimere la loro solidarietà dopo quanto accaduto domenica in Piazza a Bisceglie ed io apprezzo molto questo loro gesto di vicinanza. Siamo pronti per l'Audizione in Commissione regionale dove porteremo le nostre numerose istanze che sono l'essenza delle nostre battaglie sindacali".