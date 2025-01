Canosa: L’Einaudi pronto alla fusione con il Liceo Fermi

pronto allanasce un istituto di Istruzione Secondaria Superiore che comprenderà tutti gli indirizzi esistenti nelle due Istituzioni scolastiche. Sono già partite le giornate dedicate all'orientamento e alla presentazione dell'offerta formativa dell'Einaudi per l'anno scolastico 2025/26 che si arricchisce anche di nuovi corsi serali, preparando così il futuro delle nuove generazioni. Le sfide del futuro, che il nuovo assetto scolastico e organizzativo propone, lo rendono protagonista nella formazione dei giovani del territorio, con la presenza di indirizzi liceali, tecnici e professionali in un unico e fra i più grandi IISS della nostra provincia, motivo per riconsiderare la nuova grande offerta formativa non solo per l'utenza cittadina ma anche per le città limitrofe. Attualmente l'si articola ine i servizie relativiIn poco più di quarant'anni l'Istituto ha formato giovani professionisti che hanno contribuito allo sviluppo del tessuto economico e sociale del territorio. Moltissime sono le opportunità di formazione dei nostri indirizzi, rivolti sia agli studenti sia agli ex studenti, donne, inoccupati che facilitano il raggiungimento delle competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro sia a livello locale che nazionale e internazionale.Per raggiungere tali obiettivi. Nel 2024 infatti sono stati attrezzati i nuovissimi laboratori a servizio dei vari indirizzi: il laboratorio polifunzionale con servizio di bar-ristorazione per la comunità scolastica, il Laboratorio di trasformazione agroalimentare, i laboratori chimico-biologici, e una serra. Tutti i laboratori, dotati di attrezzature innovative (microscopi, cappe aspiranti, cromatografia liquida ad alta prestazione, spettrofotometro UV VIS, muffola, pHmetri, distillatore in corrente di vapore per oli essenziali, rifrattometro, Hyperlab smart analizzatore enzimatico per mosti e vino, trattore Ferrari Tor 85 e droni per rilevazioni aerofotogrammetrici), si prestano a sviluppare nei giovani le competenze utili nel mondo del lavoro, il senso di responsabilità e autoimprenditorialità. La dimensione laboratoriale accresce dunque le competenze e avvicina alla realtà del lavoro. Attraverso l'approccio didattico-laboratoriale la cultura acquista una dimensione reale, diventa bisogno di formazione e cultura del fare.con particolare attenzione e cura alla difesa e valorizzazione delle specificità e peculiarità (tutela ambientale e salute, colture biologiche, filiera corta in agricoltura; servizi di ristorazione e accoglienza sempre più specializzati per il wedding and events system e servizi di supporto logistico di natura gestionale.Si ringraziano la Provincia BAT e la Regione Puglia per aver consentito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1891 del 30/12/2024 la nascita di uno fra i più grandi poli di istruzione superiore di tutta la Regione che nel suo divenire si arricchirà di nuovi ed anche sperimentali indirizzi declinati al successo formativo delle nuove generazioni del territorio ofantino.- Dirigente Scolastica IISS "L.Einaudi"