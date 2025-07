Non solo il(Hereditary Hemorrhagic Teleangiectasia), nota anche come, quest'anno a Canosa di Puglia, la rappresentante locale dell'associazione HHT Onlus,ha promosso diverse iniziative spalmate in più giornate. Non solo incontri per la consapevolezza e la diffusione della conoscenza della HHT, una delle patologie raregenerando sanguinamenti, è stata anche organizzata una giornata di raccolta sangue in collaborazione con lasvoltasi la scorsa domenica 29 giugno, presso l'unità di raccolta fissa dell'ospedale di Canosa di Puglia. "Donare il sangue, un gesto silenzioso, nato dal cuore, che porta con sé il desiderio di dare speranza, di tendere la mano, di avere una missione. – Ha tra l'altro dichiarato la giovane donatriceinsieme a Simone Palermo, un altro donatore volontario: "Senti la vita scorrere nelle vene e, per un attimo, immagini che quel dono possa accendere una luce lontana, in un luogo che non conosci, per qualcuno che non vedrai mai. Perché donare è così: è un atto d'amore intimo, un filo invisibile che ci lega gli uni agli altri. È credere che, anche se in piccolo, si può essere parte di un progetto più grande. È dare incondizionatamente, senza chiedere nulla in cambio, solo per il piacere di farlo. Invito tutti a donare, dai ragazzi come me, ai più adulti, a sentire quella vibrazione sottile, quel senso di responsabilità che nasce quando scegli di offrire una parte di te per gli altri. Perché ogni goccia donata è un seme di futuro, un gesto che parla di umanità, di speranza e di vita." A margine della giornata, è stata espressa "infinita gratitudine a questa splendida coppia di giovani altruisti:che hanno voluto donare il sangue unitamente ai volontari dellamentre, Virginia ci ha regalato un suo profondo pensiero che condividiamo con voi." Ha scritto in una nota l'instancabile volontariache si fa sempre ambasciatrice HHT nella accogliente comunità cittadina di Canosa di Puglia. Di giorno in giorno spiega la malattia rarache peggiora con l'età, dunque una considerevole quantità di pazienti deve convivere con il bisogno ricorrente di trasfusioni di sangue. Infatti, le stesse sono una componente importante per la terapia di supporto nella cura degli affetti da Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT).