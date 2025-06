Le bellezze di Canosa di Puglia a “Camper” su Rai 1

Il noto programma televisivo "Camper", in onda su Rai 1, ha fatto tappa ieri pomeriggio a Canosa di Puglia nel viaggio alla scoperta dei borghi più affascinanti del territorio italiano. La trasmissione ha l'obiettivo di valorizzare le bellezze locali, raccontando la storia, le tradizioni e le eccellenze che caratterizzano ogni luogo visitato. In questa edizione, "Camper" sta attraversando la Regione Puglia e tra le mete selezionate non poteva mancare Canosa di Puglia con le sue ricche testimonianze archeologiche e culturali. Durante la puntata dedicata alla nostra città, che andrà in onda nella prima settimana di agosto, i telespettatori potranno vivere un viaggio virtuale tra le meraviglie canosine: dai monumenti storici all'artigianato locale, passando per le tradizioni popolari e con un'attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e alla promozione turistica. La partecipazione di Canosa al programma rappresenta un' importante vetrina nazionale, che contribuirà a far conoscere questa perla della Puglia a un pubblico sempre più vasto, rafforzandone l'attrattività culturale e turistica.