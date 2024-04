Grande attenzione riservata al convegno dal titolosono stati tra i concetti cardini degli argomenti affrontatidai diversi attori del tessuto imprenditoriale e politico del territorio, oltre a operatori del settore turistico ed enogastronomico che sono intervenuti, parlando delle proprie esperienze e competenze attraverso testimonianze finalizzate a promuovere lo sviluppo locale e l'economia facendo anche rete come è stato spiegato agli studenti del triennio dell'indirizzo alberghiero dell'Istituto "L. Einaudi" seduti in platea."La cultura è il catalizzatore della rigenerazione e dello sviluppo del territorio. Il suo compito nella società è quello di custodire storie e raccontare tradizioni lontane, per promuovere nuove forme di incontro e convivenza per un futuro sempre più ampio e diversificato. I protagonisti assoluti del presente, nonché del futuro, sono le nuove giovani generazioni che rappresentano il grande bacino dei consumatori e produttori della cultura di domani." Il filo conduttore del convegno, organizzato dall'associazionegiornalista gastronomo,sindaco di Canosa di Puglia,dirigente scolastica,docente referente dell'indirizzo alberghiero dell'Istituto "L.Einaudi",vice presidente di Cooking Solution,il vice presidente della Fondazione Archeologica Canosina, Nicola Luisi che ha portato i saluti del Presidente Sergio Fontana; il presidente General Fond AGCI Bat,il presidente della Proloco di Canosa di Puglia,delegato nazionale dell'Associazione professionale cuochi italiani,lo chef patron della Locanda Di Nunno,l'amministratoredell'Hotel d'Altavilla e Luciano Pio Papagna, titolare de Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia.vice presidente di Cooking Solution,Oggi indosso la divisa che rappresenta il mio lavoro, una giacca da cuoco, una divisa che indosso con orgoglio e rappresenta un orgoglio. Sapete non è sempre stato così perché in passato la nostra, era una professione scadente, riservata al ceto medio-basso. Si diceva che eravamo brucia padelle, rozzi e ignoranti, spesso le cucine si trovavano in sotterranei con scarse condizioni igienico sanitarie ed i lavoratori trattati senza dignità e rispetto. Nei grandi ristoranti, in quelli più importanti non veniva mai menzionato il ruolo e il nome del cuoco. Grazie al lavoro quotidiano ed alla rete che si è creata tra gli istituti alberghieri, le associazioni di categoria, gli imprenditori che investono nei professionisti oggi siamo riconosciuti come attori sociali perchè i nostri ristoranti sono identificati mediante la nostra professionalità grazie alle istituzioni che danno fiducia al nostro lavoro tanto da far diventare la cucina italiana baluardo e simbolo del Made in Italy. La grande importanza del nostro lavoro- concludeconsiste nella cultura delle nostre tradizioni, nella continua formazione e ricerca, nella creatività e nell'intuizione, nella capacità di trasformare ciò che i nostri produttori con sacrificio ci danno e renderli quell'eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Per questo oggi la nostra più grande responsabilità è quella di continuare a custodire e presiedere il nostro territorio per poterlo costantemente valorizzare. """che trasmette le basi per valorizzare le risorse in sinergia con le istituzioni e le capacità imprenditoriali presenti sul territorio per una crescita formativa e professionale completa degli studenti. Favorire nei giovani lo spirito di intrapresa, la ricerca di opportunità per mettere alla prova la propria creatività e la propria determinazione, rappresenta una sfida importante per chi dovrà entrare nel mondo del lavoro globalizzato e in continuo mutamento.Riproduzione@riservataFoto a cura di