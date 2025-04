Canosa: Pro Loco Unpli e Confcommercio insieme per attività in ambito turistico-promozionali  

Lo scorso 2 aprile, nella sede della

Lae lahanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto ad avviare collaborazioni congiunte per attività in ambito turistico-promozionali finalizzate ad attrarre visitatori e sviluppare economia.Confcommercio Canosa alla firma dell'atto sono intervenuti: per lail presidente, il vicela segretariae il consigliere, mentre, per la, il neo presidentei, il segretarioe il consiglierel centro delle attenzioni progettualità per il turismo e la promozione del territorio attraverso sagre, fiere di tipicità nell'alveo delle Pro Loco Unpli. Una sinergia rafforzata sul territorio per migliorare la qualità degli eventi di promozione dei prodotti tipici locali e delle loro filiere, "come promosso nell'iniziativa Sagra di Qualità di UNPLI" mediante la realizzazione di conferenze, seminari, workshop, programmi formativi e culturali. Sarà intensificata la promozione congiunta di progetti comunitari, nazionali e regionali per raggiungere obiettivi specifici e al contempo promuovere il territorio. Si procederà anche alla realizzazione di reti fra comuni e fra associazioni rappresentative degli stessi, utili a favorire le collaborazioni nell'ambito dei programmi del protocollo d'intesa tra La Pro Loco Unpli Canosa e la Confcommercio Canosa che stabilisce obiettivi ed azioni strategiche in sinergia e cooperazione.Riproduzione@riservata