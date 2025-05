La Torre dell’Orologio tra i "Tesori Nascosti di Puglia”

E' partito il countdown per, l'iniziativa dellain calendario ilche mira alla scoperta e alla valorizzazione dei beni culturali della regione. La quinta edizione di "Tesori Nascosti di Puglia", sotto il patrocinio della Regione Puglia, include Canosa tra le 14 destinazioni attraverso percorsi ed esperienze culturali ed innovative alla scoperta di siti e beni culturali meno noti. A darne notizia il presidente della Pro Loco UNPLI Canosa,che quest'oggi insieme all'assessore all' archeologia e al turismo di Canosa,hanno presenziato alla seconda edizione di Biodiversa, il festival della biodiversità in svolgimento presso il quartiere fieristico di Gravina in Puglia.Tra le anticipazioni del programma che punta a far conoscere le bellezze "celate" di Canosa di Puglia tra le quali: lae lanel borgo antico del centro storico. Lapresenta due distinte fasi di costruzione, una più antica e l'altra più recente, come riportano le fonti storiche A quella antica si "può ricollegare la posizione (ai margini di quella che doveva essere la città' medievale), la struttura del basamento della fabbrica in grossi blocchi di pietra squadrata e martellinata ed in grossi blocchi di tufo cozzarolo identici a quelli del castello, l'essere, infine stata sede, fino ai primi dell'800 del corpo della Guardia di Spinazzola. A quella più recente si ascrive la costruzione in opera di tufo della torre dell'orologio vera e propria e la sistemazione dell'orologio oggi fuori uso." Mentre, laè un 'esempio di architettura quattrocentesca in Canosa di Puglia."""La quinta edizione, di Tesori Nascosti di Puglia, riconferma anche quest'anno - esordisce così il Presidente UNPLI Puglianella presentazione - l'impegno e la passione di Unpli Puglia e delle Pro Loco nel disvelare ai locali e turisti le meraviglie del territorio pugliese, gemme dall'arcaica bellezza rimaste nell'ombra ed escluse dai tradizionali circuiti turistici che Unpli Puglia ambisce a destagionalizzare e arricchire con esperienze proprie della tradizione e delle usanze locali. Si tratta di una vera e propria rinascita culturale, che permette anche agli abitanti di riappropriarsi del proprio patrimonio culturale e artistico. In questo senso si muove l'iniziativa Tesori Nascosti, attraverso 14 appuntamenti, uno per ogni ambito territoriale, che, grazie al coinvolgimento di guide abilitate, svelano percorsi ed esperienze immersive e inedite. Non perdere questa opportunità – conclude il presidentee lasciati stupire dalla Puglia più autentica!""" L'iniziativa "Tesori Nascosti di Puglia" scaturisce dalla necessità di dare priorità alla sfida costituita dalla "rinascita culturale" e dalla sua centralità per società inclusive, resilienti e sostenibili, con l'obiettivo tra gli altri di prendersi cura del patrimonio, di occuparsi dei luoghi, ma anche del modo in cui i visitatori li vivono.Riproduzione@riservata