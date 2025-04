Canosa: Grande ammirazione per la Tavola Decurionale

Un'altra data che passerà agli annali della storia canosina. Nella serata delè stata inaugurata la mostraleOrganizzata e promossa dal Rotary Club di Canosa di Puglia insieme alla Fondazione Archeologica Canosina ed allo stesso Mu.Ve. che la sta ospitando, grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, nell'ambito degli eventi del. Nel corso della cerimonia sono intervenuti tra gli altri:, Direttore del Mu.Ve.,Governatore del Distretto Rotary International 2120,Presidente della Fondazione Archeologica Canosina, l'assessore alla culturae l'eurodeputatoil presidente del Rotary Canosamentre, la presentazione della mostra è stata curata da Sandro Giuseppe Sardella, curatore del Mu.Ve.reperto risalente al 238 d..C., molto importante per la storia di Canosa di Puglia, "universalmente riconosciuto come il documento epigrafico bronzeo più importante d'Italia."Rinvenuta a Canosa nel 1675, nei pressi del Battistero di San Giovanni, da un contadino intento ad arare, consiste in una tavola in cui sono elencati i nomi degli uomini che ricoprivano cariche amministrative dell'antica Canusium: 164 nomi di patroni di rango senatorio ed equestre, suddivisi per età, ruolo, esperienza politica e appartenenza sociale. Tra i decurioni, vi è anche un nome cancellato: un certo Petronio il quale potrebbe essersi convertito alla fede cristiana, subendo così la cancellazione dall'ordine. Il reperto è dimostrazione evidente dell'importanza che Canusium aveva come capoluogo della Regio Secunda augustea Apulia et Calabria ed ha permesso ad archeologi ed epigrafisti uno studio approfondito sulla società canosina del periodo imperiale. Il suo 'rientro' a Canosa, reso possibile grazie al Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze,è stato organizzato ed in occasione del Giubileo che celebra i 1700 anni dal Concilio di Nicea, al quale parteciparono anche i Vescovi di Canosa. Assieme alla tavola, la mostra svela un percorso di reperti e modelli ricostruttivi che raccontano la storia della città e saranno esposte anche preziose pubblicazioni del Settecento. La mostrasarà visitabile fino al 15 settembre, dal martedì alla domenica con una serie di eventi programmati che a breve saranno comunicati.