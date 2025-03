Rosaria Anna Achille alla rassegna libraria “Canosa di Puglia tra scrittori e storie”

Sempre più partecipanti e attestazioni di gradimento per la Rassegna libraria intitolatache è organizzata e promossa dal Polo Biblio-Museale BAT con la collaborazione del Museo dei Vescovi, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia. E' stato annunciato il sesto incontro alledinel corso del quale sarà presentato il saggio "" di, con la partecipazione della dottoressache dialogherà con l'autrice presso i sotterranei del Museo dei Vescovi in via Sicilia.è compositrice e docente di scuola primaria dal 2022 al 2024 insegnando "Teoria, ritmica e percezione musicale" presso il Conservatorio "F. Cilea" di Reggio Calabria. Nel 2015, ha conseguito il Diploma in Scuola di Composizione Sperimentale e nel 2018 il Diploma Accademico di II Livello in Discipline musicali ad indirizzo tecnologico in Composizione, presso il Conservatorio di Musica "N. Piccini" di Bari. Le sue composizioni sono state eseguite in diversi concerti, concorsi e manifestazioni in alcune città della Puglia: Bari, Lecce, Trani, Ruvo, Casamassima, Giovinazzo. Nel dicembre 2017 ha vinto il secondo premio al Concorso Internazionale di Composizione "Don Vincenzo Vitti" di Castellana Grotte, con il pezzo per cinque strumenti "Risonanze" e nel maggio 2022 ha ottenuto un diploma di merito al Concorso Internazionale "Città di Barletta", con il brano per pianoforte "Improvviso". Ha al suo attivo diverse pubblicazioni: composizioni, monografie, saggi, oltre ad una silloge poetica nella quale si manifesta pienamente la cifra stilistica della sua produzione, ossia la costante ricerca di un connubio fra le varie forme artistiche, in particolare con le arti figurative. Sempre più interessante e variegata la Rassegna libraria intitolatache tratta più tematiche attraverso la partecipazione di autori canosini o che hanno narrato storie e connessioni sulla città di Canosa di Puglia. L'ingresso è libero, la cittadinanza è invitata.