Alfonso Pistilli alla Rassegna libraria "Canosa di Puglia tra scrittori e storie"

Interesse, partecipazione e confronto alla Rassegna libraria intitolataorganizzata e promossa dalcon la collaborazione del Museo dei Vescovi, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia. E' stato comunicato l'ottavo incontro in calendarioa partire alleche avrà luogo presso i sotterranei del Museo dei Vescovi in via Sicilia, dove verrà presentato il romanzo "" diL'autore canosino46 anni), laureato in economia e impiegato amministrativo in un'azienda della grande distribuzione, è appassionato di sport, viaggi, trading e di lettura, nata come un'esigenza per sconfiggere l'insonnia che poi è stata la scintilla per l'approccio alla scrittura Nel 2018, ha pubblicato il suo primo romanzo "L'ultimo sorriso" EditorCollana: Policromia, un giallo che nasce dall'urlo interiore contro le ingiustizie subite da un'intera città, Bari, all'epoca dei fatti legati all'indagine del calcio scommesse, ma se ne distacca lasciandolo sullo sfondo di una vicenda che si intreccia attorno a un misterioso omicidio.Ha curato una raccolta di racconti di un gruppo di ragazzi di età mista appartenenti al Liceo Scientifico di Canosa, dove ha partecipato alla realizzazione di un PON sulla scrittura creativa, pubblicata da Policromia con il titolo "Ti "Fermi" e racconti...". Ha auto-pubblicato una raccolta di racconti dal titolo "Vite Roma Bari A/R": racconti scritti assieme a Francesco Imbrici, aventi come protagonisti le due città su uno sfondo giallo/poliziesco. Appassionato di corsa che pratica come sport principale, prima o poi scriverà qualcosa anche su questo. Nel 2023,ha pubblicato "", EditorCollana: Policromia, un romanzo che pone all'attenzione la lotta tra l'avidità e la compassione, tra la sete di potere e la ricerca del significato, attraverso una storia di redenzione, coraggio e amore in un mondo che sta collassando sotto il peso delle sue stesse ambizioni. Sempre più coinvolgente e variegata la Rassegna librariache tratta più tematiche attraverso la partecipazione di autori canosini o che hanno narrato storie e connessioni sulla città di Canosa di Puglia.