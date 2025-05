Mariateresa Princigalli alla rassegna libraria "Canosa di Puglia tra scrittori e storie"

La rassegna libraria intitolataaglia il traguardo del decimo incontro, in calendarioallepresso i sotterranei del Museo dei Vescovi in via Sicilia. La rassegna è organizzata e promossa daldiretto dalla dottoressacon la collaborazione del Museo dei Vescovi, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia .Nel prossimo appuntamento verrà presentato il volume "di, pubblicato da Albatros editore. Con l'autrice dialogheràcuratore del Museo dei Vescovi di Canosa di Puglia nonché epigrafista, numismatico e antiquario.Negli anni,ha conseguito una laurea in Scienze dell'educazione e formazione, una in Amministrazione delle aziende e la specialistica in Management e Controllo. Mentre, in carriera è stata rilevatrice ISTAT; responsabile di marketing; coordinatrice ed educatrice del progetto "Scuola Estiva" e docente in diverse scuole della Bat. La prima opera letteraria diè considerataalla stregua di un "diario colmo di rivelazioni, percezioni e flussi di coscienza per poter arrivare a ricoprire gli angoli più remoti dello 'spazio inter-intrapersona', per trasformare ed esser trasformata, per scolpire l'etere, per massaggiare il pezzo di cuore più nero e sofferente. Infondere speranza, per accarezzare i cuori, perché in fin dei conti. Uomo o donna, anziani o bambini, di ogni razza o religione, abbiamo bisogno solo di amore e di essere lasciati liberi di amare e di essere. TracciAmo, lasciar tracce all'insegna dell'Amore".L'autriceama i libri e la ricerca quasi spasmodica di termini immaginifici che garantiscano al lettore di specchiarsi, riconoscersi e immergersi nel testo, dentro sé. La sinestesia il suo volto, con il fine di rendere vivide le parole, destando e coinvolgendo diverse sfere sensoriali, cavalcando quindi la teoria del piacere con un'unica e sola chiave di lettura: l'emozione. Da non perdere il prossimo incontro della rassegna librariache ospiterà l'autricecome riporta l'invito di presentazione delladirettrice del Polo Biblio-museale BAT: "Il grande successo di questa rassegna sta nell'affluenza e nell'interesse mostrato dal pubblico nei confronti di tematiche di diversa natura, espresse attraverso pubblicazioni che vanno dalla poesia al romanzo, dal saggio archeologico alle memorie". Nei precedenti incontri alla Rassegna librariahanno preso parteautori canosini o scrittori che hanno narrato storie e connessioni sulla città di Canosa di Puglia.