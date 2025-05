Stefania Zipparri alla rassegna libraria intitolata “Canosa di Puglia tra scrittori e storie”  

Di presentazione in presentazione, la rassegna libraria intitolataè giunta al nono incontro in calendario mercoledìallepresso i sotterranei del Museo dei Vescovi in via Sicilia. La rassegna è organizzata e promossa daldiretto dalla dottoressa Rosa Anna Asselta con la collaborazione del Museo dei Vescovi, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia .Nel prossimo appuntamento verrà presentata la raccolta di poesie "" di, modererà la professoressa. La prima raccolta di versi della canosinaintitolata, edita nel 2020 perrappresenta una singolarità nell'attuale panorama letterario. "Attraverso l'uso cosciente di una lingua sottratta all'oblio, si distacca volutamente dalle tendenze della lirica contemporanea, contrapponendo e intrecciando antico e nuovo in un tutto che vive dell'opposizione e della similitudine. La scelta oculata di antiche parole della lingua dotta suggerisce il consapevole recupero della lezione dei nostri classici." L'inconscio entra in maniera prepotente nelle tematiche di questa raccolta, offrendo al lettore uno sguardo sul percorso interiore, talora arduo e sofferto, compiuto dall'autrice(56 anni) che dopo gli studi al Liceo Scientifico "E. Fermi" di Canosa di Puglia, si è laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione forense ed all'insegnamento. In più occasioni, ha ribadito che ama la lettura e la scrittura, l'enigmistica e la musica, in particolare quella brasiliana d'autore. L'incontro con la poesia è avvenuto all'improvviso, mentre,segna il debutto letterario dicon la prima raccolta di versi, comprendente la sintesi di un percorso interiore e di una disincantata visione del mondo, corredati anche dall'originalità dei disegni onirici e visionari diTra gli altri temi affrontati, spicca l'amore declinato in tutte le sue componenti, il sentimento del tempo, l'inquietudine esistenziale, la tristezza e la felicità, costituendo il sottile filo rosso che attraversa tutta l'opera. Da non perdere il prossimo appuntamento della Rassegna librariache tratta più tematiche attraverso la partecipazione di autori canosini o che hanno narrato storie e connessioni sulla città di Canosa di Puglia.