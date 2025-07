L’Europa che cambia con i giovani per i giovani

Si è conclusa la, a cui una delegazione deiha preso parte. Quattro giorni di confronto, tra discussioni politiche, workshop tematici e analisi sulle sfide che attraversano l'Europa e i territori. Ben 22 workshop, decine di relatori, trecento giovani: si è parlato di lavoro povero, crisi climatica, diritti digitali, lotta alle diseguaglianze, libertà di stampa. Temi che non possono e non devono essere solo uno "slogan" ma devono essere analizzati, con senso critico e con delle discussioni ampie. La presenza della giovanile pugliese è un tassello di un percorso che ha come obiettivo quello di far tornareutilizzarla come strumento per cambiare veramente il mondo anche e soprattutto attraverso le istituzioni europee che sono più vicine di quanto si pensi. "Perché la politica, se fatta con passione e rigore, - dichiaraSegretaria dei GD Puglia - è ancora il modo più nobile che abbiamo per prenderci cura degli altri. È l'arte di non rassegnarsi, di immaginare alternative, di costruire con ostinazione una realtà più bella di quella che ci è data."