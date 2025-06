Giovanni Princigalli alla Rassegna libraria “Canosa di Puglia tra scrittori e storie”

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per la Rassegna libraria intitolatache si terrà alledipresso i sotterranei delingresso in via Sicilia. La rassegna è organizzata e promossa daldiretto dalla dottoressacon la collaborazione del Museo dei Vescovi, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia. Verrà presentato il volume "dipubblicato da Youcanprint editore. Con l'autore dialogheràcuratore del Museo dei Vescovi di Canosa di Puglia nonché epigrafista, numismatico e antiquario. L'autore canosinoè un docente in quiescenza con molti anni di insegnamento dopo la laurea in fisica all' Università di Padova. Ha una grande passione per l'area scientifica e tecnologica ed è presidente dell'associazione senza fini di lucroIl suo primo lavoroè un avvincente intreccio di questioni algebriche in cerca di convalida, un segno di diversità e un motivo di fierezza per aver dato concretezza alle proprie idee. Il grado di astrazione delle moderne teorie algebriche sono un ostacolo per il principiante al quale può essere utile un diverso punto di vista per incoraggiare l'esplorazione e la ricerca in chiave algebrica. Il cultore esperto potrebbe accettare la contaminazione dell'algebra con altre attività meno teoriche almeno come esercizio finalizzato alla didattica. Da non perdere l'undicesimo incontro della rassegna librariache ospiterà il professorcome riporta l'invito di presentazione della direttrice del Polo Biblio-museale BAT: "Il grande successo di questa rassegna sta nell'affluenza e nell'interesse mostrato dal pubblico nei confronti di tematiche di diversa natura, espresse attraverso pubblicazioni che vanno dalla poesia al romanzo, dal saggio archeologico alle memorie ed anche a questioni algebriche in cerca di convalida". Nei precedenti incontri della Rassegna librariahanno preso parte autori canosini o scrittori che hanno narrato storie e connessioni sulla città conosciuta in tutto il mondo per la sua storia ultramillenaria.