Amore e imprenditoria per "Le lacrime di san Lorenzo"  

Sempre più social la Rassegna libraria intitolatache attraverso dirette ed approfondimenti da parte dei suoi testimonial la rendono attrattiva e partecipata. Organizzata e promossa dal Polo Biblio-Museale BAT con la collaborazione del Museo dei Vescovi, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, la rassegna ha proposto il settimo incontro con l'autoreche ha presentato il romanzoche ha avuto enorme riscontro di presenza di pubblico e di gradimento. Lo scorso 16 aprile, presso i sotterranei del Museo dei Vescovi, sono intervenuti tra gli altri: il dottor, curatore del Mu.Ve , per i saluti e gli onori di casa; la dottoressadirettrice del Polo Biblio-Museale Bat e l'avvocatoche ha dialogato con l'autore: "Romolo Chiancone in questo romanzo, tra i primi suoi lavori letterari, rivela una straordinaria capacità nel descrivere il fortissimo legame affettivo del protagonista Mimmo Lenoci, manager di successo trasferitosi per lavoro al nord, con la sua Canosa, le sue radici, i suoi amici più cari. Anche quando appare critico e sarcastico verso certi atavici atteggiamenti che caratterizzano il tipico disfattismo di paese, si coglie sempre il profondo affetto per quel mondo contadino che ha dovuto lasciare. Parallelamente riesce a raccontare una tenera storia d'amore nata a Canosa nella notte di san Lorenzo tratteggiandone i sentimenti più profondi." Nel librolo scrittoreancora una voltanon dimentica la sua terra d'origine, riprendendo il dialetto canosino, arricchito dalle descrizioni di scorci tipici del territorio dove sono state ambientate le vicende narrate. Le bellezze di Canosa di Puglia a far da cornice alla narrazione che vede il protagonista, Cosimo Lenoci, stimato manager di una società del Nord Italia, che a due anni dalla separazione coniugale vede gli orizzonti intorno a sé mutare e sconvolgersi. E' il viaggio ad imprimere una svolta radicale alla vita dell'affermato protagonista, un ritorno sulla strada di casa "fortuitamente" causato dalla sua attività professionale. Nella notte di san Lorenzo l'incontro, casuale, tra Cosimo e Ornella: due persone solitarie che riempiono a vicenda le proprie solitudini. Il viaggio si trasforma così in scoperta di sé e dell'altro, ma anche della bellezza della vita e delle relazioni umane, lasciando un epilogo aperto ai lettori.Riproduzione@riservata