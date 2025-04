Romolo Chiancone alla Rassegna libraria "Canosa di Puglia tra scrittori e storie"

Partecipazione e condivisioni di interesse per la Rassegna libraria intitolatache è organizzata e promossa dalcon la collaborazione del Museo dei Vescovi, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia. E' stato annunciato il settimo incontro allediche avrà luogopresso i sotterranei del Museo dei Vescovi in via Sicilia, dove verrà presentato il romanzo "" diche dialogherà con l'avvocatoL'autore canosino,77enne, dopo la laurea in Giurisprudenza e un periodo di pratica da procuratore legale, nel 1973 ha lasciato la Puglia per essere stato assunto in un importante gruppo bancario per il quale si è interessato prevalentemente di finanziamenti a grandi imprese; ma è stato anche a lungo docente per la scuola aziendale della stessa banca, tenendo corsi di formazione manageriale. Grazie ai suoi impegni di lavoro, ha frequentato e apprezzato diverse realtà socio-economiche, vivendo fra Venezia, Treviso, Prato, Milano, Vicenza, Belluno, Padova e Mestre (dove ha concluso la sua carriera). Dal 1994 vive a Padova. Nel 2008 ha pubblicato il suo primo romanzodel 2012 è il secondo romanzocui seguirà, nel 2015, "che riceve ilnell'ambito della XI Edizione della "Festa del libro in Mediterraneo" a cadenza annuale in costiera amalfitana. Ha anche scritto racconti brevi, molti dei quali premiati in vari concorsi. A Canosa di Puglia ha partecipato a tutte le edizioni del "Contest Letterario" dedicato alla libraia Teresa Pastore. Nel 2013 è tra i fondatori del Premio Letterario "Raffaele Artese - Città di San Salvo" per il quale per anni ha fatto parte del Comitato Direttivo e della Giuria Tecnica.Sempre più coinvolgente e variegata la Rassegna librariache tratta più tematiche attraverso la partecipazione di autori canosini o che hanno narrato storie e connessioni sulla città di Canosa di Puglia.