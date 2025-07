Incendi piaga sociale che necessità di maggiori risorse

"La crisi climatica rende le stagioni degli incendi sempre più lunghe e devastanti. Solo lo scorso anno, in Italia, oltre 60.000 ettari bruciati. E dietro questi numeri ci sono vite umane. Penso all'operatore pugliese dell'Arif Mario Rotiglio, che quasi un anno fa ( il 20 luglio 2024) perse la vita mentre tentava di spegnere un incendio nelle campagne del Brindisino. Il suo sacrificio umano non può rimanere vano. Non possiamo lasciare soli chi rischia la vita per proteggerci". Lo ha dichiarato l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle,che nei giorni scorsi a Strasburgo in seduta plenaria ha nuovamente messo in evidenza la"Nelle ultime ore abbiamo assistito alla distruzione di un ingente patrimonio ambientale e naturale tra la Puglia e Basilicata. Servono più risorse, più prevenzione e più cooperazione europea. Serve contro questa piaga sociale e ambientale– aggiunge - sostenere i volontari e tutti gli operatori che ogni estate rischiano la vita per proteggerci. Eppure, nel 2026 il bilancio del Meccanismo europeo di protezione civile sarà ridotto. Ma se tagliamo proprio quando gli incendi aumentano, chi stiamo davvero proteggendo? L'Europa cambi passo: rafforzi RescEU, investa dove il rischio è reale, e riconosca il valore di chi difende i nostri territori. Auspico intanto – conclude– che il sacrificio Mario Rotiglio possa trovare quanto prima anche un doveroso e concreto ricordo anche nella comunità locale, perché le nuove generazioni possano cogliere per sempre il valore del suo esempio".Intanto, cresce l'emergenza incendi in Puglia, dove dall'1 giugno al 12 luglio 2025 sono andati in fumo 2829 ettari, con il rischio che aumenta anche a causa dei rifiuti abbandonati. A darne notizia, sulla base deiche ha elaborato un vademecum per prevenire i roghi nell'estate 2025 segnata dagli incendi anche nelle mete tradizionali delle vacanze in Pugliacon 1609 ettari interessati dai roghi, Lecce con 467 ettari, Taranto con 300 ettari,e Bari con 174 ettari, con il caldo e la siccità che stringono la regione in una morsa da mesi favorendo gli incendi, ma ci sono anche i rifiuti ad aggravare il problema, con la Puglia che è al secondo posto per reati ambientali a causa anche dello sversamento nelle campagne di rifiuti di ogni genere, spesso anche tombati e incendiati. In provincia di Foggia i campi sono in balia delle ecomafie, con lo sversamento di rifiuti di ogni genere nei campi – insiste Coldiretti Puglia - anche provenienti da regioni limitrofe, poi bruciati, con un danno economico e ambientale incalcolabile, ad Andria nella BAT rifiuti di ogni genere vengono abbandonati negli oliveti arrecando un danno all'ambiente e all'immagine di rilievo, in provincia di Brindisi si moltiplicano le segnalazioni dello scarico notturno di rifiuti nei campi, compreso Eternit e copertoni.Tra i consigli elaborati da Coldiretti, la prima regola da seguire è quella di ementre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che il fuoco sia spento, ma anche che le braci siano completamente fredde. Soprattutto nelle campagne – precisa la Coldiretti – non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'automobile e nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi. Inoltre, non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e in particolare, evitare la dispersione nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente. Nel caso inma occorre mantenersi sempre a favore di vento evitando di farsi accerchiare dalle fiamme per informare tempestivamente le autorità responsabili. Dal momento che 6 roghi su 10 si stima siano causato volontariamente anche per opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare con la Forestale e con i corpi di Pubblica sicurezza per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo stato di abbandono dei boschi nazionali. "Ci vorranno almeno 15 anni – conclude la– per ripristinare completamente le zone verdi distrutte dalle fiamme con danni oltre diecimila euro all'ettaro fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate.