Dino Santamaria non è più tra noi

"E' salito al cielo nell'abbraccio del Signore, riposa nella pace dei giusti e rivive nella luce di Dio". Inizia così il necrologio diinsegnante in quiescenza, venuto a mancare all'età diLa sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella comunità e nella famiglia che amava tanto e che in ogni circostanza portava nel suo cuore, nei suoi ricordi e pensieri fino a risalire alle sue origini, tracciando un albero genealogico in un grande poster affisso alle pareti di casa sua. Non solo, a seguire ebbe "un impulso eteronomo che mi ha portato una irresistibile passione nel voler raccontare della mia famiglia d'origine e, all'interno di essa, del mio ruolo." S'intitolail diario discritto e dedicato agli affetti più cari: la mogliesempre insieme in 60 anni di vita matrimoniale; i figlinuora e generi, fratelli e sorelle, cognati, gli adorati nipoti e "gli altri due angioletti, uno - Nicholas - figlio di mio nipote Giuseppe e della sua compagna Alessia - che ha consacrato me e mia moglie comel'altro a mia nipote Alessia(figlia di mio fratello Alberto) che anche lei da poco ha dato alla luce una bella bimba alla quale ha posto il nome di Sofia." Dalle memorie di una persona gentile e affabile come, con quel sorriso cordiale e sincero che ispirava bonarietà immediata oltre alla sua sottile sensibilità, riservatezza e grande umanità. Un vero punto di riferimento, da esempio nei ruoli ricoperti nella scuola, nello sport e nel sociale.Stimato maestro di scuola dal 1957 al 1994, in 37 anni intensi e proficui, ha educato e formato generazioni di alunni che in queste ore sui social lo ricordano con affetto per la passione con la quale si è sempre dedicato all'insegnamento e ai discenti. Ricchezza culturale e capacità professionali ed organizzative hanno caratterizzato le sue attività per le opere filantropiche e sociali, ricoprendo anche ruoli di prestigio, tra i quali : vice presidente e socio fondatore delpresidente del circolo culturale; donatore volontario di sangue con l'dal 1963 al 1983; giurato per le mostre collettive "ArteinCorso" ; fondatore nel 1946, assieme al compiantodeldove tra le altre discipline sportive si praticava il calcio che preferiva sin da piccolo fino ad essere tesserato nella FIGC – Lega Giovanile Juniores, come riporta l'almanaccoal quale ha contribuito con foto, cronache giornalistiche e testimonianza. Immane il suo impegno per sostenere e valorizzare gli aspetti socio-culturali della Città di Canosa di Puglia che "mi ha arricchito sotto plurimi punti di vista, fornendomi sempre maggiori impulsi per il bene comune, per dare valenza a quella che chiamiamoe che in fondo, è la storia base di ogni civiltà di uomini e della famiglia."' La comunità piange un amico, un uomo d'altri tempi, di quella generazione di persone di valori e azioni concrete per la collettività, per l'amato Paese, attraverso dedizione e passione davvero ineguagliabili. L'ultimo saluto si terrà nellaallediperla celebrazione eucaristica in suffragio diche resterà per sempre nei nostri cuori.Laesprime sentite condoglianze allanella vicinanza sociale della comunità