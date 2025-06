I parchi archeologici di Canosa, meta dei campi estivi della Croce Rossa Italiana

I siti archeologici didiventano meta di visita dei partecipanti ai campi estivi, promossi, nell'ambito della campagna nazionale sull'educazione stradaleIn tutta Italia,sono stati organizzati 5 campi estivi denominati, della durata di 5 giorni e più, residenziali ed esterni, rivolti a bambini e bambine tra gli 8 e i 13 anni e ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni. Nella giornata dello scorso 21 giugno, una delegazione dellaha fatto tappa a, per lo svolgimento delle attività del campo estivo tese ad incentivare lo sviluppo emotivo, motorio e sociale dei partecipanti, e rafforzare al contempo le soft skills, quali la capacità di confronto con l'altro e la gestione delle emozioni e dello stress. Nella mattinata è stata accolta dai volontari dell'Archeoclub d'Italia sede di Canosa di Puglia, presieduto dache l'ha accompagnata nella passeggiata lungo la via Appia Traiana nel tratto che si sovrappone al Tratturo Regio e alla Via Francigena, inserita nel programma delle Giornate Europee dell'Archeologia. Una visita guidata che ha raggiunto il Mausoleo Bagnoli e il Ponte romano sul fiume Ofanto e al termine è stata degustata la frutta di stagione tipica del territorio come i fioroni, susine e nettarine, ricca di vitamine, minerali, antiossidanti e acqua, ideale per l'idratazione e il benessere durante il caldo estivo.In tarda mattinata, la delegazione dellaè stata accolta dall'Assessore alle Politiche Sociali ee dai ragazzi del Servizio Civile Universale per un momento di incontro e convivio. Nel pomeriggio, visite guidate nel Centro Storico e nel Parco Archeologico di San Leucio per scoprire e conoscere la storia ultramillenaria di Canosa di Puglia con i suoi monumenti e le bellezze paesaggistiche e naturali. Una esperienza ludico-formativa per tutti i partecipanti ine con l'ambiente, dal fiume Ofanto ai parchi archeologici, filo conduttore delle attività programmate dal CRI Green Camps, per accrescere il benessere psicofisico e favorire la costruzione di unae l'acquisizione di un modello di vita più sostenibile e inclusivo, e al tempo stesso finalizzate a diffondere nella comunità modelli e valori legati alla solidarietà, alla promozione dell'ambiente e del territorio.