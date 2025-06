A Canosa, il turismo religioso si fa sostenibile

il turismo religioso si fa sostenibile: il ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฐ ๐˜๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ง๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜‰ ๐Ÿค.๐Ÿข prosegue fino a domenica con ๐—–๐——๐—ค ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ. Sta proseguendo la settimana formativa del ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฐ ๐˜๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ง๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜‰ ๐Ÿค.๐Ÿข, dedicato allo sviluppo di un ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ผ ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜€๐—ผ sostenibile, inclusivo e interreligioso. Il progetto, co-finanziato dal programma Interreg IPA South Adriatic, vede tra i promotori in Italia l'ente di formazione accreditato ๐—–๐——๐—ค ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ di ๐˜Š๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜—๐˜ถ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข, capofila del progetto che cura l'organizzazione delle attivitร nel nostro territorio. Coinvolgendo corsisti internazionali, operatori del turismo, docenti ed enti religiosi, il progetto propone un'esperienza didattica innovativa, basata sul principio del "๐™ก๐™š๐™–๐™ง๐™ฃ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™—๐™ฎ ๐™™๐™ค๐™ž๐™ฃ๐™œ", ovvero imparare facendo: teoria e pratica si fondono in un percorso di ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ, ๐—ถ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ e ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ Dopo le prime tappe a Trani e Bari, dove i partecipanti hanno visitato luoghi simbolici come la Chiesa ortodossa di San Martino, il Museo della Sinagoga, la Cattedrale di San Sabino e la Basilica di San Nicola, il programma prosegue a ๐˜Š๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜—๐˜ถ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข fino a domenica 30 giugno. Nel calendario sono previste: Visite guidate al Museo dei Vescovi e alla Cattedrale di San Sabino Lezioni in aula presso la sede di ๐—–๐——๐—ค ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, che sperimentano metodi innovativi basati sull'uso di nuovi media e tecnologie digitali per la progettazione di itinerari turistico-religiosi sostenibili L'obiettivo รจ fornire ai partecipanti strumenti concreti per ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ i ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ attraverso un turismo rispettoso, capace di unire cultura, spiritualitร , sviluppo locale e dialogo interculturale. Un approccio che riflette anche la mission di ๐—–๐——๐—ค ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, attiva nella formazione professionale, nei progetti europei e nella promozione territoriale. ยซ๐˜•๐˜ฐ๐˜ฏ รจ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ข, ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ถ๐˜ฏ'๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ท๐˜ช๐˜ท๐˜ข, ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข, ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ตร ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ชยป, afferma ๐—ก๐˜‚๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ responsabile del progetto per ๐—–๐——๐—ค. ยซ๐˜Š๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ข ๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฉ๐˜ช ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ, ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ.ยป Il progetto ๐˜๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ง๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜‰ ๐Ÿค.๐Ÿข si inserisce nel quadro della cooperazione tra Italia, Albania e Montenegro e proseguirร nei prossimi mesi con ulteriori tappe nei Paesi partner.