Maddalena Malcangio alla rassegna “Canosa di Puglia tra scrittori e storie”

Il- diretto dalla dottoressa, in collaborazione con il Museo dei Vescovi "Mons. F. Minerva", diretto dae curato dal dottorha promosso ed organizzato la Rassegna libraria intitolataL'iniziativa, patrocinata dal Comune di Canosa di Puglia, mira a promuovere autori e tematiche legate alla città, incentivando i cittadini alla lettura e alla riscoperta della propria storia. "La partecipazione alla rassegna - riferiscono gli organizzatori- è stata concepita con massima apertura dando la possibilità a tutti gli autori canosini e a coloro che hanno scritto opere ambientate o incentrate su Canosa di Puglia di poter presentare le proprie opere. Le candidature sono estese a opere di saggistica e letteratura di qualsiasi genere, inclusi testi per ragazzi, opere teatrali, poesie e testi in vernacolo. Ad oggi sono pervenute circa 40 richieste di presentazioni di libri."La seconda serata che è in calendariovedrà la presentazione del romanzo "" diEditore e come moderatrice, presso la sede del Museo dei Vescovi "Mons. F. Minerva" a Canosa di Puglia, ingresso in via Sicilia . L'autrice e giornalista canosina,dopo la laurea in lingue e letterature straniere conseguita presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, ha realizzato diverse attività culturali e di volontariato collaborando con associazioni ed enti territoriali pugliesi. Perito esperto linguistico, è stata protagonista di azioni politiche nella città di Canosa in qualità di Assessore al Turismo e all'Immigrazione. Ha già pubblicato:, una silloge di poesie d'amore "per se stessi, per la famiglia, per la vita, per il partner, per il cosmo";Dalle anticipazioni il romanzoè incentrato su: "Laura è una giovane ragazza del sud Italia, Tom un giovane egiziano. I due si conoscono in un sito social. Presto la loro amicizia si trasforma in un sentimento che si fa sentire soprattutto come mancanza, alimentata da una distanza fisica che, come diceva una famosa canzone, spegne solo i fuochi piccoli. In un susseguirsi di vita e di avventure alimentate da desideri, peripezie, delusioni, ricerche, speranze, illusioni e aspettative, riusciranno i due a mantenere fede al loro sé più profondo, al loro amore?"L'ingresso è libero, la cittadinanza è invitata.Per qualsiasi informazione sulla rassegna e sull'evento è possibile inviare una maila: bibliotecacanosa@regione.puglia.it