Canosa: Adesione alla Carta Europea della Disabilità

A seguito della Delibera della Giunta Comunale n.111 del 22 maggio 2025 , il Comune di Canosa di Puglia ha approvato l'adesione al. «Abbiamo creduto fin da subito nel valore di questa iniziativa – spiega l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare- che rafforza, valorizza tematiche di grande valore umano e sociale come solidarietà e l'inclusione. L'approvazione all'unanimità anche da parte della Giunta Comunale tramite convenzione tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di fatto, era scontata. Le differenti visioni politiche, che spesso danno il via a dibattiti serrati e aspri, hanno ceduto il passo ad una sensibilità che ci ha accomunati, considerato che avrebbe consentito a persone con disabilità di accedere a una serie di agevolazioni e servizi, oltre che permettere di usufruire di sconti o ingressi gratuiti a musei, teatri, mostre, eventi sportivi e altri luoghi di interesse culturale e ricreativo. A ciò si aggiunge l'accesso a tariffe agevolate, a spazi ed eventi culturali, promuovendo un maggiore benessere e una migliore qualità della vita per tutti. A spiegarne intenti e finalità la consigliera comunale Marzia Bucci che ha proposto il documento sottoponendolo al vaglio dell'aula. Un altro tassello che si aggiunge al mosaico di un sistema locale che ha come obiettivo semplificare la vita alle persone più fragili, sburocratizzare alcune attività quotidiane e facilitare l'accesso ai servizi essenziali.- conclude- è riuscita a mettere d'accordo tutte le anime che convivono nel Consiglio comunale di Palazzo San Francesco, maggioranza e opposizione hanno condiviso un importante strumento di supporto e inclusione per le persone con disabilità. Un segno di civiltà e di grande sensibilità di cui andare fieri, purtroppo il clima da "tutti d'accordo" ha avuto vita breve, ognuno è tornato nel proprio ruolo».