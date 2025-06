Verso l'istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

Riparte, con l'l'iter per l'Lo ha annunciato il senatore di Forza Italiaalla cui iniziativa si deve il disegno di legge n.572, intervenendo ieri pomeriggio alla conferenzasvoltasi a. Il 20 febbraio 2024 il disegno di legge n. 572 è stato incardinato presso l'8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede redigente. Si tratta di un ddl che istituisce il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia e prevede un contributo di tre milioni di euro per il triennio 2023-2025 al fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta-Andria-Trani e dell'Ente Parco, del piano pluriennale, economico-sociale. "Ringrazio innanzitutto il presidente dell'8ª Commissione Ambiente, senatore Claudio Fazzone, per l'impulso dato all'iter del ddl. Ho voluto promuovere questo progetto a tutela di un'area di particolare pregio naturalistico della nostra provincia che va preservata e mi auguro che la proposta lungo il suo cammino parlamentare trovi ampia condivisione politica, poiché contiene misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica, nonché di sviluppo sostenibile, sempre più necessarie e indifferibili, soprattutto alla luce dei frequenti fenomeni climatici estremi che interessano drammaticamente il territorio nazionale e impongono non solo riflessioni ma atti concreti di salvaguardia dell'ambiente e delle popolazioni residenti. Purtroppo, per molti anni il fiume ha subito danni dall'inquinamento industriale, essendo stato utilizzato anche per sversamenti in alcuni tratti del corso d'acqua. E' quindi nostro dovere impedire che fenomeni del genere si ripetano. - Ha dichiarato ili - Dal primo luglio inizieranno le audizioni, perché l'iter parlamentare per l'istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto è un processo che deve vedere la partecipazione di tutti gli enti coinvolti. L'obiettivo è difendere e valorizzare l'ambiente e il territorio, coniugando lo sviluppo, la presenza dell'uomo, il turismo e la tutela della realtà naturale".