Canosa : nuovi stalli blu in vigore

Novità per la sosta a pagamento sugli stalli blu a Canosa di Puglia . Dal 1° luglio sono entrati in vigore nuove funzioni per la sosta a pagamento. Tra leAbbonamenti scontati:: da 360€ a 300€;: da 180€ a 160€; Modulo scaricabile su: abacosmartcities.itStalli rosa per donne in gravidanzaNuovi stalli per carico/scarico merciEstensione dei poteri di accertamento degli ausiliari ai sensi dell'art. 12-bis del Codice della StradaIstituzione della sosta a pagamento sugli stalli blu anche il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗲:1)𝗢𝗿𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮:- Dal lunedì al sabato (dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 21.00 (escluso festivi)2) 𝗧𝗮𝗿𝗶𝗳𝗳𝗲:• Tariffa minima : € 0,40• Tariffa oraria : € 0,80 all'ora• Sosta metà giornata : € 2,003)𝗔𝗽𝗽 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶Scaricare preventivamente sul proprio smartphone l'APP prescelta per il pagamento. Le due app attive a Canosa sono:• EasyPark• TelepassPay4)𝗔𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮I richiedenti (residenti / titolari di attività) dovranno presentare domanda su modulo dedicato sul sito http://www.abacosmartcities.it/canosa-di-puglia-bt/𝗔𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜:• Riservate a chi è anagraficamente residente nel Comune, con civico confinante agli stalli blu• Sconto 50% sulla tariffa ordinaria (min. € 0,40)• Valido solo nell'area di residenza• Nessun limite al numero di veicoli𝗔𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗧𝗜𝗧𝗢𝗟𝗔𝗥𝗜 𝗗𝗜 𝗔𝗧𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔̀:• Per attività con sede in prossimità degli stalli a pagamento• Sconto 50% sulla tariffa ordinaria (min. € 0,40)• Valido solo nell'area della sede dell'attività• Nessun limite al numero di veicoliDomanda da presentare tramite modulo sul sito:http://www.abacosmartcities.it/.../Canosa-di-Puglia...