Più risorse e nuovo criterio di ripartizione per le Pro Loco pugliesi

È attivo dal, 1° luglio, l'Avviso pubblico 2025 per il sostegno alle associazioni turistiche Pro Loco della Puglia, approvato con determinazione dirigenziale n. 150/2025 e pubblicato ieri sul BURP n. 52. La Regione Puglia conferma e rafforza il proprio impegno a favore delle realtà associative che operano nei territori, aumentando la dotazione finanziaria da 250 a 340mila euro e introducendo un nuovo criterio di ripartizione su base provinciale, pensato per migliorare la capillarità dell'intervento e garantire un sostegno coerente con la distribuzione territoriale delle Pro Loco in tutta la regione. Possono partecipare esclusivamente le Pro Loco con sede in Puglia, regolarmente iscritte all'albo regionale alla data di presentazione della domanda.Le iniziative finanziate dovranno svolgersi nel periodo compreso train coerenza con le politiche regionali di ampliamento della stagione turistica. I progetti potranno essere avviati solo a seguito dell'approvazione formale da parte degli uffici competenti. Il contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale è pari a 5mila euro, corrispondente all'80% delle spese complessive ammesse. Le domande possono essere presentatefino a esaurimento delle risorse disponibili, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica regionalehttps://egov.regione.puglia.it/catalogo-bandi"Con questo Avviso – dichiara l'assessore al Turismo della Regione Puglia,– rinnoviamo il nostro sostegno alle Pro Loco pugliesi, presìdi culturali e sociali, protagoniste nella valorizzazione dei territori e nell'animazione delle nostre comunità. Abbiamo scelto di aumentare le risorse disponibili e introdurre un nuovo criterio di ripartizione, su base provinciale, per rendere l'intervento ancora più efficace e vicino ai bisogni delle realtà locali e delle destinazioni turistiche. Un passo in avanti verso una Puglia accogliente e attrattiva tutto l'anno".Per consultare l'Avviso e la documentazione completa: https://shorturl.at/gen55