Canosa : Focus su dipendenza affettiva e dinamiche disfunzionali nelle relazioni

Il corto "L'Amore conta"

Partecipazione, interesse e confronto aperto alla presentazione con proiezione del cortometraggio dal titoloche ha avuto luogo presso l'Auditorium del Centro Risorse dell'IISS "Luigi Einaudi " di. L'incontro svoltosi nella mattinata dello scorsoè stato promosso ed organizzato dal Rotary Club di Canosa, dal Rotary Club Andria Castelli Svevi e dal Rotaract Club di Canosa, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, nell'ambito della Azione a favore delle nuove generazioni attraverso programmi e iniziative che mirano a sviluppare la leadership, la formazione e il servizio nei giovani.diretto daha tra gli obiettivi quello di sensibilizzare le nuove generazioni sulla problematica dell'amore malato, causato da relazioni patologiche basate sulla dipendenza affettiva. Al centro delle attenzioni la storia di, alle prese con l'amore tossico di. La ragazza, per uscire da questa situazione si rivolge ad uno, che interviene nella vita dei due ragazzi in maniera positiva e propositiva, dando loro consigli su come affrontare in maniera sana un rapporto amoroso. Dopo la visione del corto, l'attoree la giovane protagonistahanno aperto il dibattito che ha visto gli interventi tra gli altri di:i, giornalista di Telesveva, in veste di moderatrice;psicologa;assessore alla cultura del Comune di Canosa;dirigente scolastica dell'Einaudi;dirigente scolastico del liceo Fermi;past president del Rotary Club Andria CastelliSvevipresidente del Rotaract;segretaria del Rotary Canosa evice presidente Rotary Club Canosa. Nel dibattito sono stati evidenziati i risultati di un recente studio che riporta "un numero significativo di giovani non considera gesti violenti come motivo sufficiente per terminare una relazione, rendendo la questione ancora più urgente. Inoltre, la violenza psicologica è diffusa, con giovani che cambiano se stessi per accontentare il partner, riducono il contatto con gli amici a causa dell'irritazione del partner e subiscono una diminuzione dell'autostima a causa delle relazioni." Alle domande die dihanno risposto gli studenti con le proprie testimonianze e pareri di come vivono i rapporti amorosi sempre più influenzati dalla tecnologia e dai social. Un dibattito che ha fornito informazioni utili ed interessanti nell'intento di educare i giovani su queste problematiche e su come superare la dipendenza affettiva e le dinamiche disfunzionali nelle relazioni.Riproduzione@riservata