A scuola di "cucina in emergenza"

La sala in onore deldelldi, ha ospitato la presentazione del protocollo d'intesa sottoscritto dallo stesso istituto e dallanel tardo pomeriggio di venerdì 10 marzo scorso, che prevede tra l'altro l'attuazione del progetto. Per l'occasione, sono intervenuti: la dirigente scolasticaper i saluti e gli onori di casa;in rappresentanza della, docente di sala per le prime indicazioni sul corso che si svilupperà nei prossimi giorni presso lcui ha fatto seguito, la visita nei laboratori di cucina dove si terranno le lezioni pratiche accompagnate alla teoria necessaria per apprendere al meglio le basi culinarie, le tecniche di preparazione e conservazione alimenti. Nell'ambito del corso di informazione-formazione verranno anche illustrate le buone prassi di gestione di una cucina durante un'emergenza, nel rispetto delle(acronimo di Hazard Analysis Critical Control Point-) e della sicurezza vigenti. Il corso di cucina darà le basi necessarie per la preparazione dei pasti e la gestione degli approvvigionamenti nelle situazioni di emergenza per offrire pasti caldi alle popolazioni colpite e agli operatori impegnati nei soccorsi e nell'assistenza alle persone. Iloffrirà la possibilità di ricevere le basi essenziali anche per poter operare con i grandi numeri nelle fasi critiche di una avversità, all'interno dell'organizzazione della struttura operativa e degli impianti da utilizzare, tenendo conto di eventuali intolleranze o stili alimentari da verificare in loco durante i primi approcci con la popolazione colpita dalla calamità. Attività di formazione molto utile ed istruttiva che ha suscitato interesse da parte degli operatori dellapresenti in sala alla presentazione delgrazie alla disponibilità e alle competenze dei docenti e della dirigente dell'al servizio del territorio.Riproduzione@riservata