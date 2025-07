Proposta di riconoscimento della DOP “Oliva Alta Daunia” cv Peranzana

L'"Oliva Alta Daunia" cv Peranzana è ormai vicina al riconoscimento ufficiale della Denominazione Origine Protetta (DOP). Dopo più di dieci anni dedicati alla ricerca storica, scientifica e alla tutela e promozione della eccellenza agroalimentare, la nostra Oliva ha finalmente ottenuto l'accesso all'iter conclusivo di riconoscimento della D.O.P. Il Consorzio Alta Daunia Peranzana comunica che, ilallepresso ilè prevista lain presenza dei funzionari del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste nonché della Regione Puglia. Nel corso dell'incontro sarà data lettura della proposta di disciplinare di produzione dellaScopo della riunione è permettere al Ministero di verificare la rispondenza della proposta e del disciplinare di produzione dell'"Oliva Alta Daunia" ai metodi leali e costanti previsti dalCon il patrocinio dei Comuni di Torremaggiore, Apricena, San Paolo Civitate, Lucera e San Severo, l'incontro sarà aperto al pubblico, alle organizzazioni professionali e di categoria, ai produttori, agli operatori economici interessati. Sarà un'occasione unica per conoscere da vicino il percorso che porterà questo esclusivo prodotto del nostro territorio ad ottenere il prestigioso riconoscimento europeo. Ilrappresenta ormai un riferimento per il territorio nazionale, come dimostra la progressiva affermazione dell'oliva da tavola che registra un importante trend nelle vendite grazie alle sue eccellenti qualità merceologico - sensoriali. Essa presenta "peculiarità distintive" grazie alla forte emanazione del suo territorio, storicamente vocato, a cui si sta lavorando per rafforzare un'immagine e un'idea imprenditoriale vincente per l'affermazione di una "vision integrata" intesa come costruzione del valore di un'identità territoriale-branding - che potrebbe consolidare la crescita e la competitività delle imprese nei mercati internazionali.In tutti questi anni di intenso lavoro il Consorzio si è avvalso della collaborazione di alte professionalità ed enti di ricerca accreditati come l'Università di Foggia, di Perugia, CREA, CNR, che hanno lavorato sulle tematiche scientifiche e altri organismi territoriali come il Gal Daunia Rurale, Distretto del Cibo ecc.