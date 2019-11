La Città degli Ipogei: tour archeologico ed enogastronomico

Ritorna l'evento, tour archeologico ed enogastronomico, realizzato dalladall'impresa culturale Tango Renato e dall'Associazione Amici dell'Archeologia, con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia che si terrà a partire dallediPer l'occasione sarà percorso il seguente itinerario:(IV sec.a.C.-III sec.a.C.) tra i più importanti ipogei principeschi presenti sul territorio di Canosa, per la sontuosità delle ceramiche rinvenute;(IV sec.a.C.), tomba scavata nel banco argilloso;(III sec.a.C.) con affresco raffigurante il mitologico cane Cerbero;(V sec.a.C.- I sec.a.C.);(IV sec. a.C.-Isec.d.C.). Il più importante complesso funerario di Canusium e dell'intera regione, composto da tre tombe a camera. A fine percorso sarà possibile usufruire di menù convenzionato presso ristorante aderente all'iniziativa. Per ulteriori curiosità sito al sito e alla pagina Facebook della Fondazione Archeologica Canosina Onlus, in continuo aggiornamento. Per le prenotazioni contattare l' utenza telefonica:, attiva per ulteriori informazioni.