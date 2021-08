Il Premio Sergio Nigri a Sergio Fontana e alla FAC  

Altri importanti premi sono stati consegnati ale alla"Per l'intensa attività di valorizzazione del Patrimonio Archeologico di Canosa di Puglia e l'intensa attività di tutela, salvaguardia e conservazione". La cerimonia si è svolta ieri sera anel Parco Unità d'Italia, presso SOMS "Roma Intangibile", nell'ambito della X Edizione del Premio Internazionale Cultura Arte e Spettacolo. Alla memoria ed in suo onore, il professorpresidente dell'Archeoclub Sede di Bisceglie, istituì nel 2011 ilper rimarcare la figura di, "illustre artista fra i baluardi della Storia – non solo italiana – tra i grandi patrimoni culturali identitari della città di Bisceglie". Sotto l'egida del Comune di Bisceglie e dell'Archeoclub d'Italia, lache è stata presentata dalla P.H.R.(Vice Presidente e Delegato dell'Archeoclub di Bisceglie), ha incluso anche un Premio Speciale per i Diritti Umani, Civili e Impegno Sociale, un omaggio a don Tonino Bello.Prof. Avv. Antonino Battiati (Giurista); Prof. Dott. Alessandro Cignetti (Medico Chirurgo); Prof. Donato Coppola (Direttore Museo Archeologico di Ostuni); Dott. Michele Grimaldi (Direttore Archivio di Stato – Bari, Trani, Barletta);; Cav. Pierpaolo Sinigaglia (Architetto); Dott. Cap. Vito Leonardo Totorizzo (Presidente SPAMAT); Avv. Patrizia Valeri (Patrocinante in Cassazione – Giurisdizioni Superiori). Per leArchivio di Stato Bari–Trani–Barletta;; Museo Archeologico di Ostuni. Alla cerimonia sono intervenuti anche il vice presidente della Fondazione Archeologica Canosinaed ilCoordinatore Archeoclub PugliaLa presentatricePresidente Club per l'UNESCO di Bisceglie, nel ringraziare il Presidente Archeoclub d'Italia sede di Bisceglie, Prof. Luigi Palmiotti, che mosso da profondi valori ispirati su sentimenti fondati sulla conoscenza della storia cittadina e su un forte senso d'identità, ha istituito il Premio dedicato al biscegliese Sergio Nigri, ha ricordato l'Art. 2 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società: «L'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo tra le popolazioni e i luoghi». Prestigiosi premi per ile launa realtà in Puglia, impegnata da diversi anni nella gestione e valorizzazione dell'ingente patrimonio culturale e archeologico di Canosa di Puglia (BT), in un interessante connubio tra istituzioni e cittadini.