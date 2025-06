In Senato, focus “Good practice Sol dell’Alba: quando impresa, cultura e turismo si incontrano”

Esiste un evento in Puglia in grado di coniugare cultura, paesaggio, impresa e valore sociale. E' ilnella sesta provincia pugliese, e la sua valorizzazione è il tema del workshop che si è tenuto presso a Roma, presso il Senato. Rappresentanti delle Istituzioni, del mondo imprenditoriale e del comparto culturale hanno illustrato la 'good practice Sol dell'Alba' come recita il titolo dell'evento che ha visto la partecipazione del giornalistaL'evento si svolge nel mese di agosto - la prossima edizione quella di sabato 9 - e consiste in un imponente concerto di musica classica che inizia in piena notte e raggiunge il suo clou al sorgere del sole, in un teatro all'aperto letteralmente adagiato sul mare e rivolto a est, a favore di alba. In scena, la Filarmonica Pugliese, riconosciuta dal Ministero della Cultura e recentemente selezionata tra le nuove Orchestre Territoriali, un titolo riservato a meno di venti realtà italiane che coniugano alta qualità artistica, visione gestionale e impatto sociale. Un'impresa culturale a tutti gli effetti, capace negli anni di calcare scenari di prestigio come il Mozarteum di Salisburgo e la Philharmonie di Berlino. A rendere ancora più strategico il Sol dell'Alba è la sua capacità di attivare una filiera integrata in cui la musica diventa veicolo di sviluppo turistico e promozione territoriale: dal teatro sul mare affacciato a est - nella città che è stato appena confermato per il quinto anno consecutivo doppia Bandiera Blu d'Europa - alla valorizzazione del patrimonio gastronomico locale, fino alla cooperazione istituzionale e imprenditoriale. Sì perché il Sol dell'Alba riesce a tener viva una delle tradizioni artigianali più sentite e longeve della città che ospita l'evento: la preparazione del 'sospiro'. Il dolce glassato e semisferico che oggi è diventato anche un marchio di proprietà del Comune, viene preparato dalle sapienti mani dei Maestri di tutte le pasticcerie della città nella notte della manifestazione ed offerto a tutti i partecipanti.A promuovere il focus, il"Siamo felici di presentare un progetto emblematico che, ogni anno ad agosto, trasforma Bisceglie, nella provincia Barletta-Andria-Trani, in un palcoscenico internazionale per la musica classica, l'accoglienza e l'identità territoriale. Il Sol dell'Alba è in grado di dimostrare che la cultura ha le carte in regola per essere un volano di sviluppo e un fattore di crescita del territorio, un vero e proprio asset su cui puntare non solo a livello regionale ma anche nazionale ed internazionale" Ha detto nella sua introduzione ai lavori. L'evento di ieri gode del riconoscimento dei più importanti Enti a cominciare da Ministero della Cultura - che lo ha inserito, lo scorso marzo, anche nella graduatoria nazionale dei "Progetti Speciali" - e della Regione Puglia, insieme a Comune di Bisceglie e Confindustria Puglia, questi ultimi promotori di un protocollo di intesa a tutela della continuità della manifestazione nel tempo."E' una celebrazione della Puglia migliore, un progetto di edutainment in grado di stimolare, coinvolgere, emozionare e, soprattutto, che ha una forte attrattività turistica visto che il visitatore cerca proprio questo tipo di esperienza: si viene in Puglia per essere felici e Sol dell'Alba è un'espressione di questo sentimento. Questo, poi, è un progetto culturale di cui la Regione Puglia è convintamente partner sin dal suo esordio, sette anni fa." Le parole del Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia,, a cui ha fatto eco il commento del Presidente di Confindustria Puglia,"Si tratta di un progetto che celebra la musica, il paesaggio ma anche il lavoro. La crescita del tessuto imprenditoriale locale in tutte le sue espressioni, anche quella culturale, ed il supporto ai talenti nell'intrapresa di percorsi imprenditoriali innovativi è uno degli obiettivi che abbiamo in Confindustria, per questo abbiamo convintamente supportato sin da subito una iniziativa in grado di far incontrare la visione di impresa con il valore della cultura e la forza della comunità produttiva"."A rendere speciale questo evento è il connubio di cultura e tradizione artigianale, ma anche il luogo in cui viene svolto: la città di Bisceglie è l'unica ad avere un teatro letteralmente adagiato nel mare che lo rende ideale per questa iniziativa." Ha dichiarato la Consigliera Regionale"Sono grato agli organizzatori che, unendo, hanno fatto del Sol dell'Alba un potente strumento di diffusione della conoscenza della bellezza della nostra città." Il commento dell'Assessore al Turismo di Bisceglie,Ospite della conferenza il giornalista e professore di marketing, pugliese di origine: "Il Sol dell'Alba è sicuramente una best practice, un esempio virtuoso di marketing territoriale e di valorizzazione della cultura. Merito anche di un'orchestra che sta portando l'idea della musica in quanto di un linguaggio universale." Il Direttore artistico ed ideatore,, ha parlato della capacità della manifestazione di trasformarsi nel tempo da 'concerto' a 'spettacolo' in grado di interagire con lo spettatore e ha illustrato le novità dell'edizione 2025: "Sarà dedicata alla pace e all'ambiente. Nell'anno giubilare ed alla luce dei grandi conflitti che da mesi stanno interessando Paesi relativamente vicini a noi, la scelta del tema è ricaduta su un argomento universale come quello dell'auspicata pace mondiale. Inoltre, la settima edizione sarà la prima a impatto ambientale zero e ha già ricevuto il riconoscimento di Legambiente tra gli eventi ecosostenibili d'Italia. Non ci saranno, infatti, luci artificiali e non ci sarà amplificazione il tutto per godere ancora maggiormente del senso di immersione nella natura".Presente ai lavori anche una delegazione dei Pasticceri biscegliesi, guidata dal Presidente Mauro La Notte, che ha offerto i dolci tipici della città, gli stessi che vengono serviti al Sol dell'Alba. Il Presidente AIAM e CIDIM FrancescAntonio Pollice ha inviato un videomessaggio augurale in cui ha parlato della manifestazione come "una azione in grado di affermare l'immagine regionale del brand Puglia". L'appuntamento, ora, per le prime luci dial Teatro Mediterraneo di Bisceglie.