Gli eventi culturali come volano anche per l'impresa e il turismo. È questo il focus della conferenza stampa in calendario, presso il Senato della Repubblica, promossa dal, dal titolo:Si parte dall'analisi di un modello,come caso studio di come sia possibile tenere insieme cultura d'eccellenza, visione imprenditoriale e valorizzazione turistica. Ilemblematico che, ogni anno ad agosto, trasforma Bisceglie, nella provincia Barletta-Andria-Trani, in un palcoscenico internazionale per la musica classica, l'accoglienza e l'identità territoriale. Protagonista dell'evento è la Filarmonica Pugliese, orchestra riconosciuta dal Ministero della Cultura e recentemente selezionata tra le nuove Orchestre Territoriali, un titolo riservato a meno di venti realtà italiane che coniugano alta qualità artistica, visione gestionale e impatto sociale. Un'impresa culturale a tutti gli effetti, capace negli anni di calcare scenari di prestigio come il Mozarteum di Salisburgo e la Philharmonie di Berlino.A rendere ancora più strategico il Sol dell'Alba è la sua capacità di attivare una filiera integrata in cui la musica diventa veicolo di sviluppo turistico e promozione territoriale: dal teatro sul mare affacciato a est, alla valorizzazione del patrimonio gastronomico locale, fino alla cooperazione istituzionale e imprenditoriale. Dal 2023,attraverso un protocollo d'intesa con il Comune di Bisceglie volto a garantire stabilità e crescita all'iniziativa. Un riconoscimento al valore sociale e produttivo dell'evento, che coinvolge imprese, artigianato di qualità e professionisti del settore culturale. Anche la tradizione dolciaria diventa parte integrante del progetto: ogni anno, al termine del concerto, i partecipanti condividono con i musicisti il tradizionale "sospiro" – dolce tipico e marchio registrato della città – preparato dai Maestri Pasticcieri della Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie, simbolo di una cultura materiale che continua a essere motore di identità e attrattività.L'edizione 2025, in programma, sarà dedicata al tema della Pace e ha ottenuto il sostegno dei principali enti territoriali: Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Bisceglie, Camera di Commercio di Bari e BAT, ARET Puglia Promozione, PugliaCulture. È inoltre il primo progetto della Regione Puglia inserito dal MiC nella graduatoria nazionale dei "Progetti Speciali". All'incontro, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e del comparto culturale. Presente anche una delegazione dei Maestri Pasticceri dell'Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie.