Nel ricordo del Maresciallo Carlo De Trizio, caduto in servizio a Nassiriya

Sono trascorsi 19 anni dalla scomparsa del, originario di Bisceglie, caduto in servizio il 27 aprile 2006 a Nassiriya durante la missione di pace "Antica Babilonia". Il Maresciallo De Trizio, effettivo al Nucleo Radiomobile di Roma, era giunto in Iraq da circa 13 giorni e faceva parte del contingente italiano impegnato nella missione di mantenimento della pace. Quella mattina si trovava a bordo di uno dei quattro veicoli coinvolti nell'esplosione di un ordigno posizionato al centro della carreggiata. L'attentato al convoglio militare provocò la morte di quattro soldati, tre italiani e uno romeno, tra cui il Maresciallo De Trizio. Per il suo sacrificio gli è stata conferita la "Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero" con la seguente motivazione:Durante l'Operazione Antica Babilonia, nell'operare in seno all'unità di manovra del Reggimento MSU, nel corso di un trasferimento a bordo di un automezzo blindato, veniva mortalmente investito dagli effetti devastanti della deflagrazione di un ordigno fatto esplodere da ignoti terroristi al passaggio del convoglio." Il 27 aprile scorso, presso la Cappella del Cimitero Comunale di Bisceglie, è stata celebrata una Santa Messa in ricordo del giovane Maresciallo alla presenza del Generale di Brigata, Comandante della Legione Carabinieri "Puglia", del sindaco, dei familiari e delle Autorità civili e militari della provincia. A seguire è stata deposta una corona d'alloro presso la tomba monumentale a testimonianza del forte senso del dovere e dell'assoluta dedizione al servizio che lo hanno portato all'estremo sacrificio. Anche per questi motivi la sua effige è stata raffigurata nell'Agorà degli Eroi all'interno del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani.