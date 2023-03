Verso il 30ennale della Fondazione Archeologica Canosina

Mentre fervono i preparativi per ilprosegue in questi giorni la campagna dal titoloper contribuire a sostenerla donando la. La(FAC), presieduta dal dottor, si è costituita nel 1993 a, con lo scopo tra gli altri, quello di promuovere ogni opportuna iniziativa tesa alla valorizzazione dei beni culturali del territorio in un'adeguata struttura museale a carattere nazionale. "Un modello partecipato di gestione dei beni culturali insieme alla comunità, intesa nell'accezione più larga del termine, in grado di garantire un equilibrio tra la natura pubblica del patrimonio culturale e una sua efficiente, efficace e sostenibile gestione, valorizzazione e fruizione." Come riporta lo statuto della FAC iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private con determinazione regionale n° 247 del 27/11/01 previsto da regolamento regionale numero 6 del 20/06/01.La FAC ha inoltre promosso e curato numerose pubblicazioni tra cui: "1912, un ipogeo al confine. La Tomba Varrese"; "Il dio con la Folgore"; "L'ipogeo dei serpenti piumati"; "Produzioni ceramiche arcaiche", il bollettino di informazioni "". Nel 2021, è stato pubblicatodel giornalistariportante fatti, cronache e personaggi della millenaria Storia di Canosa.Nel 2022 la pubblicazionei risultati delle tre campagne di scavo della necropoli di Pietra Caduta (svoltesi dal 2014 al 2016), fortemente volute dallae progettate dell'allora Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia nella persona difunzionario responsabile del territorio (Direttore scientifico dello scavo di Pietra Caduta), con l'adesione dell'Amministrazione Comunale della Città di Canosa di Puglia.Con la campagnaversando la quota annuale di 50 euroontribuisce attivamente a sostenere lae le sue molteplici attività nella gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.Riproduzione@riservata