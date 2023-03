Il tuo 5×1000 per sostenere la Fondazione Archeologica Canosina

In questi giorni sui social sta girando il claim:Ilè unache permette ad ogni contribuente di devolvere una quota del proprio IRPEF (pari appunto al 5 per mille del totale) per sostenere le realtà del terzo settore, il cosiddetto no-profit, che svolgono attività di volontariato, assistenza, promozione sociale, ecc. e che non perseguono fini di lucro. E' quindi una forma di sostentamento diretto agli enti chee anche di partecipazione sociale al bene comune. La scelta di devolvere il, e che per il contribuente non genera un maggior esborso, in quanto l'importo del 5 per mille viene scorporato dall'IRPEF a debito già dovuta. In sede di dichiarazione dei redditi negli appositi riquadri occorre indicarea cui si vuole versare il 5 per mille e apporreLa mancanza di una delle due indicazioni rende nulla l'intenzione di versare il 5 per mille, che rimarrà quindi nelle casse dello Stato."Grazie alla tua donazione, lapotrà effettuare un'opera di restauro, donando alla collettività monumento ed opere, riportandoli così all'antico splendore." Si conclude così il claim dellache nel 2018 è stata caso di studio ed analizzata nella tesi di laurea delfocalizzando l'attenzione sulla valorizzazione del patrimonio culturale: ""Attualmente molto dibattuto, a tutti i livelli e, conseguentemente, anche nella nostra città. Tra gli aspetti più interessanti e complessi della valorizzazione vi è certamente quello legato allela cui peculiarità italiana sta nella capillarità della sua diffusione, risultando pertanto una 'eredità' straordinaria e complessa che richiede formule gestionali innovative: il nostro territorio ne è un esempio eclatante. Da più parti è stato evidenziato che la gestione di questa 'eredità' non può essere più solo ed esclusivamente in mano allo Stato e alle strutture pubbliche, pertanto il dibattito sulle modalità diproprio come è avvenuto con la costituzione della Ftrattandosi di una consolidata realtà - un interessante connubio tra istituzioni e cittadini - impegnata da diversi anni nella gestione dell'ingente patrimonio culturale e archeologico di Canosa."Mentre, nellelibro del 2021 delarcheologo molto noto che ha propostotra le venti visite in siti archeologici dal nord al sud della Puglia: """La sua storia è lunghissima e le tracce archeologiche del suo passato sono sparse un po' dappertutto nel centro abitato. La città offre un percorso tra le strade, le piazze, i musei, le chiese che richiederebbero ben più di una giornata, lasciando tutti sorpresi per la ricchezza archeologica. Meglio se accompagnati dalle efficienti guide della"" Intanto proseguono i preparativi per ilpresieduta dalche si è costituita nel 1993 a Canosa di Puglia, con lo scopo tra gli altri, quello di promuovere ogni opportuna iniziativa tesa alla valorizzazione dei beni culturali del territorio in un'adeguata struttura museale a carattere nazionale.Riproduzione@riservata