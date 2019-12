Busa: una donna risoluta

Una nuova occasione d'incontro culturale, presso l'androne delche si terrà alledi. L'evento dal titoloè parte integrante del cartellone di eventied è il frutto della collaborazione tra il Museo, la Cooperativa OmniArte.it-Servizi per la Cultura a.r.l e la Fidapa di Canosa di Puglia. L'evento gode del patrocinio della Farmalabor del dott. Sergio Fontana e della Confindustria Bari e Bat. "Abbiamo voluto continuare ad operare in funzione del ricordo legato allacreando un evento che ricordi anche le manifestazioni svolte in passato per la sua memoria e coinvolgendo a pieno i giovani e le future generazioni" hanno dichiarato i Curatori del Museo,nella presentazione dell'evento. Da qui scaturisce la collaborazione con lapresieduta dallain passato già autrice di un Premio dedicato alla figura di Busa e ad una serie di iniziative culturali ed artistiche a lei dedicate.Laha già realizzato una nuova esposizione archeologico/artistica nell'ambito del potenziamento Info point con il, dedicata proprio aAlla inaugurazione sono seguiti i laboratori didattici che proseguiranno anche nel prossimo anno. "L'obiettivo di questa manifestazione è proprio quello di mettere in evidenza la positività delle collaborazioni tra enti ed Istituzioni culturali della città, al fine di sensibilizzare e rendere fruibile la storia locale ai cittadini e non solo. Questo fa parte proprio deldice. La serata vedrà la partecipazione delle socie storiche della Fidapa che racconteranno delle loro esperienze passate per la realizzazione di eventi eSeguirà una riflessione su Busa da parte del Curatore del Museoche proporrà quest'ultima come figura innanzitutto di donna e del motivo per cui la nuova esposizione al piano superiore veda la titolazione di "Seguirà un intervento dellaautrice di una pregevole ricerca storica sugli abiti ai tempi di questo personaggio. Di fatti, nella suggestiva cornice dell'androne di, saranno esposti alcuni abiti e gioielli ricostruiti dalla professoressa e presentati durante il suo intervento. La memoria di Busa, passerà anche attraverso i bambini. Infatti saranno consegnati deiche ha visto alcune classi cimentarsi nella realizzazione di elaborati grafici e disegni a lei dedicati. Infine, la manifestazione, "vuole proporsi come momento di riflessione a cui far seguito alcune attività che ci si augura godano della collaborazione di tutte le Associazioni Culturali di Canosa e del Comune al fine di salvaguardare la memoria e il ricordo di questa grande donna che con il suo gesto eroico di salvare dalla totale disfatta l'esercito romano sconfitto a Canne nel 216 a.C. fu garanzia di prosperità e governo politico per l'antica città romanizzata di Canosa, che godette di riconoscimenti e di privilegi commerciali sino al VI secolo d.C.