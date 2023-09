Canosa: Premiati i “100 in Vista”

Anche quest'annocon il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, hanno rinnovato il tradizionale appuntamento conevento in cui vengono encomiati i maturandi canosini che hanno ottenuto la votazione massima, sia essa comprensiva o meno di lode. Oggi, per la prima volta la manifestazione si è tenuta nel corso della mattinata, al fine di estendere la partecipazione anche a rappresentanti delle classi quinte, nonché tra le mura di uno degli istituti – nella fattispecie, il- che ha visto poi premiati alcuni dei suoi studenti.Prima di passare alla consegna degli attestati di merito,, presidente del Rotaract Club, ha voluto dedicare l'intervento proprio alla platea dei "capaci e meritevoli" premiati. Nel breve discorso, con uno stile scanzonato e leggero, ha ricordato come il periodo della maturità (anche lui era nell'elenco dei "100" di due anni prima) fosse un'esperienza imprescindibile e capace di consolidare amicizie destinate a rimanere salde., presidente del Rotary, da contraltare, ha orientato la sua riflessione sull'importanza dei giovani per il paese: conseguire i propri obiettivi ma senza rimanerne ossessionati; cercare l'indipendenza ma con gentilezza ed umiltà, senza prevaricazioni e pressioni; ricordarsi sempre le proprie origini; essere occupati e non preoccupati sono solo alcuni dei rinnovati consigli che si è permesso di lanciare ai ragazzi, nove anni dopo essere stato al vertice del Rotaract. A seguire, assistente del Governatore Rotary, che ha portato i saluti del Governatore del Distretto 2120,rimarcando l'importanza del motto internazionale: per– parole, tra l'altro, condivise anche dai precedenti relatori – bisogna partire dalle più piccole realtà e dalla valorizzazione dei più giovani pure tramite i molteplici programmi dell'Associazione.L'Assessore alla Cultura, in vece del sindaco Vito Malcangio, ha sostenuto l'opera delle famiglie e dei docenti che, con pazienza e pari dedizione, hanno condotto i ragazzi al fondamentale, sebbene parziale, traguardo: non bisogna mai farsi abbattere da un mondo in apparenza difficile per continuare a "sognare". Concetto ribadito, congiuntamente quanto sostanzialmente, anche dai dirigenti dell'IISS "L. Einaudi",– che per l'appunto ha ospitato il particolare matinée –, e del Liceo Statale "E. Fermi",presenti per incoraggiare ulteriormente i loro, ormai ex, studenti.prefetto e già presidente del Rotaract, ha dunque "fatto l'appello" per i cinquantacinque ragazzi segnalati direttamente dalle scuole del circondario e residenti a Canosa, chiedendo loro quali fossero i programmi per il loro avvenire più prossimo in modo da renderli assoluti protagonisti della giornata. Il tutto in un'atmosfera rilassata, in cui si percepivano totalmente "goliardia e cameratismo", tra complimenti reciproci e felicità condivisa per il primo (sicuramente dei tanti) checkpoint raggiunti dai "centenari" della classe 2022-2023.I 55 premiati:COLAGIACOMO Vito Alberto, CRISTIANI Filippo (con lode), D'AGNELLI Marika, DEL LATTE Vito Pio, PIETRANGELI Francesco (con lode);AZZELLINO Francesca, BOCCACCIO Paolo Giuseppe Maria (con lode), CACCAVO Angelica, CANCELLI Eleonora (con lode), CARUSO Virginia, CASCONE Dominique Maria Teresa, DI MOLFETTA Anita (con lode), DI SISTO Aurora (con lode), FILOGRASSO Angela (con lode), FILOGRASSO Imma (con lode), GRILLETTI Elena, LAVACCA Francesca Pia, LIUNI Giulia (con lode), MALCANGIO Dario, MARCHETTA Giorgia, MASOTINA Alessandro (con lode), MASOTINA Chiara, MAZZA Leonardo (con lode), MERAFINA Martina (con lode), MERAFINO Anna Giulia, METTA Giorgia, PAPAGNA Emanuele, PETRONI Maria Giulia, QUAGLIARELLA Michele (con lode), RICCIARDELLI Marco, ROBBE Maura (con lode), RUBERTO Leonardo (con lode), SCARINGELLA Laura, SOLLAZZO Federica, TANGO Miriana, TOMASELLI Luca, TOMASELLI Martina, TUTTAFESTA Sabrina (con lode), VALENTINO Annachiara, VASSALLI Eleonora, VENTOLA Michele (con lode), ZACCARO Giuseppe;BONAVITA Marco (con lode), DI BITETTO Maria Giulia (con lode), FILIPPONE Sabina (con lode);MANODRITTA Chiara Lucia Antonia; DI LIDDO Chiara, GALDINI Chiara, SINESI Mariarita, SINESI Graziana, ZACCARO Carlotta;DI NICOLI Chiara;DE SANDOLI Simona, LEONE Annarita, PIERRO Michele Pio.