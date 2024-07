Canosa: In memoria di Borsellino e della scorta

Anche la comunitàha ricordato ed onorato la memoria diil giudice siciliano, componente del pool antimafia che venne assassinato il 19 luglio 1992, a Palermo, in via D'Amelio, insieme a cinqueinsieme all'amico e collegaanch'egli ucciso da57 giorni prima nell'attentato di Capaci, è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia. Per la 32esima commemorazione della strage di Via D'Amelio, ilrappresentato dal Presidente Incomingin sostituzione del presidente Antonio Ventola, ee gli altri soci, si sono adunati nel tardo pomeriggio odierno presso Via Paolo Borsellino prima e poi inper celebrare la triste ricorrenza deponendo come di consueto un mazzo di fiori, in prossimità delle targhe dedicate al magistrato e alla poliziotta, attraverso momenti di riflessione e meditazione.""" Ringrazio i ragazzi del Rotaract Club di Canosa per questa lodevole iniziativa- esordisce cosìa margine della cerimonia commemorativache ogni anno si rinnova con un omaggio simbolico ad un grande Magistrato ed alla donna e agli uomini della sua scorta. È il ricordo di un giorno triste per il nostro Paese ma allo stesso tempo di un giorno che ha stimolato una grande rivolta morale. Come diceAnche la nostra città non è immune da problemi legati alla legalità, sbaglia chi mostra indifferenza, pensando di vivere in un'oasi tranquilla. E dunque Onorare degnamente questi Uomini è possibile solo se assumiamo, seriamente e con responsabilità, l'impegno a mantenere alta la attenzione sui temi della legalità, scegliendo e sostenendo, in ogni occasione esempi onesti e credibili e scegliendo sempre – conclude il presidente- con coerenza e senza compromessi la via della verità anche quando comporta difficoltà e ostacoli. """ Fare memoria della storia è un gesto doveroso e utile, finalizzato a connettere la comprensione del passato con il futuro che si intende costruire, alimentando la responsabilità civile per generare nel quotidiano un impegno costante e diffuso a favore dei valori della legalità, della giustizia e della solidarietà.Riproduzione@riservata