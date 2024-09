Abbracci ed emozioni al tradizionale appuntamento conpromosso ed organizzato dalsotto il patrocinio delche lo scorso 12 settembre ha avuto luogo presso il ColleExtro. Sotto le luci delle luminarie, sono saliti "in cattedra" gli studenti canosini che hanno ottenuto la votazione massima, pari a 100/100, sia essa comprensiva o meno di lode, al termine dell'anno scolastico 2023/24. Per l'occasione sono intervenuti tra gli altri: il sindaco di Canosal'europarlamentare, la neo- dirigente scolastica dell'IISS "L.Einaudi" di Canosa, dottoressae la professoressa del Liceo "E.Fermi " di Canosa. Per gli onori di casa hanno preso la parola. ringraziando i presenti e complimentandosi con i premiati:, in sostituzione del presidente del Rotary Club Canosa Vincenzo Princigalli;presidente delin veste di moderatore."Riconoscere il merito ai giovani diplomati col massimo dei voti è una bella e sana consuetudine. Non esistono scorciatoie per affermarsi nella vita. L'impegno, il sacrificio, l'umiltà, il rispetto, l'educazione ed anche il sano divertimento fanno parte essenziale di chi nella vita vuole affermarsi. Bravi e buon futuro ai nostri giovani! Grazie al Rotary ed al Rotaract per la pregevole iniziativa." Ha tra l'altro dichiarato l'onorevolenel corso della cerimonia di consegna deialle eccellenze studentesche di Canosa di Puglia che hanno avuto modo di conoscere la realtà rotaractiana dedita alla promozione dell'umanità per incoraggiare l'ideale di servizio come base delle iniziative benefiche attraverso percorsi definiti dalle proprie vie d'azione: sviluppo di rapporti interpersonali da intendere come opportunità di servizio; elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; il riconoscimento dell'importanza e del valore di tutte le attività utili; applicazione dell'ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale in un'ottica di cambiamento positivo e di generare, anche tra i giovani, entusiasmo mediante attività di sviluppo delle doti di leadership ed etica, nonché progetti d'azione e programmi di scambio.sono: Allegro Alessia; Barbarossa Sergio; Catalano Sabina; Catena Lucia; Corvasce Michele; Demichele Serena; Germinario Benedetta; Lamonaca Emanuele Giuseppe; Metta Marissa; Piacenza Benedetta; Piscitelli Ludovica; Maria Samele; Valentina Silvestri; Andreina Sorrenti; Francesca Tomaselli; Alessandra Tomaselli; Francesca Zaccaro; Eliana Caputo; Elena Casamassima; Lucia Vittoria; Catalano Anna; Colucci Veronica; D'Ambra Amelia Alhena; Detto Vittorio Francesco; Di Chio Gabriele; Murante Francesca Pia; Paciolla Antonella; Patruno Emanuele Pio; Ripacandida Manuela; Suriano Sofia; Tango Luca Vincenzo; Zagaria Nicolas Pio.Per l'Di Gennaro Martina;Per l'Di Cugno Camilla; Di Nicoli Arianna ; El Mahmoudi Amina."Questa cerimonia ha voluto premiare l'impegno e il sacrificio di noi giovani ragazzi- ha commentatola premiatadel Liceo "E.Fermi" - che, come sottolineato durante la manifestazione, abbiamo rappresentato ciò che di positivo può esserci in una generazione che in questi ultimi anni non sempre viene menzionata per azioni meritevoli di lodi. E' stato bello rivedersi con i propri compagni di classe prima che ognuno possa intraprendere la propria strada. Tra i mie prossimi progetti c'è, dove intraprenderò il mio nuovo percorso di studi, che mi porterà a raggiungere gli obiettivi futuri." La foto di gruppo dei 34 centisti ha concluso la cerimonia del riconoscimento di merito scolastico che costituisce un primo traguardo di rilievo per gli studenti prima di intraprendere un quasi certo percorso universitario in diverse città d'Italia e per diversi indirizzi accademici e professionali.Riproduzione@riservata